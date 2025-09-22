Addis Ababa — Le commissaire général de la Commission fédérale de police éthiopienne, Demelash Gebremichael, a révélé que la police fédérale s'organise avec des ressources humaines et des technologies modernes afin d'assurer la paix et la sécurité des citoyens.

Dans une interview accordée à l'ENA, le commissaire général Demelash a déclaré que 116 ans se sont écoulés depuis que la police éthiopienne a commencé à fonctionner en tant qu'institution moderne. Pendant toutes ces années, elle a veillé à la paix et à la sécurité du pays.

Il a ajouté qu'à la suite des mesures de réforme prises ces dernières années, l'institution s'acquitte efficacement de ses responsabilités en mettant en oeuvre des transformations concrètes.

Cette réforme a permis à la police de mener efficacement des activités de prévention et d'enquête tout en respectant les droits de l'homme et en faisant respecter l'état de droit.

Le commissaire général a en outre souligné que la police est désormais présente dans tout le pays, ce qui renforce ses capacités en matière de prévention de la criminalité.

Selon le commissaire général, la police fédérale travaille de manière responsable en coordination avec d'autres agences de sécurité afin de préserver la paix dans le pays et de faire respecter l'État de droit.

La police fédérale mène un travail considérable pour développer ses capacités technologiques ; il a notamment mentionné que l'institution dispose de drones, de systèmes de communication radio numériques, d'un centre de commandement et de contrôle, ainsi que d'une application destinée aux citoyens appelée EFPApp.

Le commissaire Demelash a en outre expliqué que ces technologies ont permis d'améliorer les capacités de prévention et d'enquête de la police.

Il a également déclaré que la police fédérale éthiopienne renforçait sa collaboration avec d'autres institutions mondiales.

Le commissaire général Demelash a notamment révélé que la police fédérale travaillait en étroite collaboration avec Interpol, l'Institution de police africaine et l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est (EAPCCO).