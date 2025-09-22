Afrique: Au Forum de Bakou, le pays appelle à un soutien international pour faire face à la milice des Forces de soutien rapide

21 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le Soudan a averti, lors de sa participation au Forum de la sécurité de Bakou, que la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) a recruté des mercenaires régionaux et internationaux avec un appui financier et militaire extérieur, aggravant la souffrance du peuple soudanais et menaçant la stabilité du pays.

Le Directeur général du Service national de renseignement, le Général Ahmed Ibrahim Mofaddal, a dénoncé les crimes commis par ces mercenaires, notamment l'attaque de commissariats, la libération de criminels dangereux et l'implication dans le terrorisme, le trafic d'armes et de drogues.

Il a souligné que ces menaces dépassent le Soudan et constituent un danger global, appelant la communauté internationale à soutenir le Soudan, à cesser tout appui à la milice et à la classer officiellement comme organisation terroriste.

Le forum, qui se tient du 21 au 23 de septembre à Bakou, est consacré au rôle de la coopération sécuritaire dans la prévention des crises humanitaires durant les conflits et catastrophes.

