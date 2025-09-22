Soudan: Tenue des Travaux du Comité Ministériel Conjoint entre le pays et la Russie

Les réunions du Comité Ministériel Conjoint Soudano-Russe pour le Commerce et l'Économie se tiendront mercredi à Moscou, où le coté soudanais présidé par le Ministre des Minéraux Nour Aldyem Mohamed Taha, tandis que le Ministre des Ressources Naturelles et de l'Environnement, M. Alexander Kozlov, pour la partie russe, avec la participation de représentants des secteurs public et privé des deux pays.

Les réunions techniques du Comité se tiendront demain lundi et dureront deux jours sous la présidence de la Sous-Secrétaire du Ministère des Minéraux, Dr. Hind Sediq, avec la participation du Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Hussein Al-Amin, ainsi que de représentants des ministères, des institutions économiques et des services en plus du président et des membres de la partie russe du comité technique.

L'Ambassadeur du Soudan en Russie, M. Mohamed Al-Ghazali Siraj, a déclaré à la SUNA que le Comité Ministériel Conjoint avec la Russie constitue le premier comité conjoint du Soudan à se réunir depuis le début de la guerre en avril 2023, ce qui confirme la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays et la volonté de renforcer la coopération économique et commerciale et de contribuer rapidement aux efforts de reconstruction au Soudan.