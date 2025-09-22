Afrique: L'Ambassadeur Ghariballah Khidr présente ses lettres de créance au Président de la République du Ghana

21 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

L'Ambassadeur Ghareeballah Khidir Ali a présenté, le vendredi 19 , ses lettres de créance au Président de la République du Ghana Son Excellence John Dramani Mahama en tant qu'un Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République du Ghana.

L'Ambassadeur a transmis les salutations du Président du Conseil Souverain de Transition, le Général d'Armée Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, au Président de la République du Ghana, ainsi que ses voeux de santé et de bien-être, et ses souhaits de progrès et de prospérité durables à la République soeur du Ghana et à son peuple.

Il a également réaffirmé la volonté du Soudan de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

De son côté, Son Excellence le Président a félicité l'Ambassadeur pour la confiance que lui a accordée la direction du Soudan, lui transmettant ses chaleureuses salutations au Président du Conseil Souverain de Transition et lui souhaitant plein succès dans sa mission, avec le soutien et la coopération du Gouvernement du Ghana confirmant l'appui de son pays à l'unité et à la souveraineté du Soudan ainsi qu'à ses efforts pour réaliser la sécurité, la stabilité et la paix.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.