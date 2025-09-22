Afrique: L'Ambassadeur Ghariballah Khidr présente ses lettres de créance au Président de la République du Ghana

L'Ambassadeur Ghareeballah Khidir Ali a présenté, le vendredi 19 , ses lettres de créance au Président de la République du Ghana Son Excellence John Dramani Mahama en tant qu'un Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République du Ghana.

L'Ambassadeur a transmis les salutations du Président du Conseil Souverain de Transition, le Général d'Armée Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, au Président de la République du Ghana, ainsi que ses voeux de santé et de bien-être, et ses souhaits de progrès et de prospérité durables à la République soeur du Ghana et à son peuple.

Il a également réaffirmé la volonté du Soudan de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

De son côté, Son Excellence le Président a félicité l'Ambassadeur pour la confiance que lui a accordée la direction du Soudan, lui transmettant ses chaleureuses salutations au Président du Conseil Souverain de Transition et lui souhaitant plein succès dans sa mission, avec le soutien et la coopération du Gouvernement du Ghana confirmant l'appui de son pays à l'unité et à la souveraineté du Soudan ainsi qu'à ses efforts pour réaliser la sécurité, la stabilité et la paix.