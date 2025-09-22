Soudan: Ministre de l'agriculture et de l'irrigation au Gedaref - Le pays ne sera pas à la faim

21 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le Professeur Ismat Qureshi Abdullah, a affirmé que le Soudan ne connaîtra pas la faim grâce aux agriculteurs de l'État du Gedaref qui assurent la sécurité alimentaire du pays.

Lors de sa visite de plusieurs zones agricoles à Al-Qallabat Al-Gharbia, accompagné du Wali du Gedaref Mohamed Ahmed Hassan, le Ministre a souligné l'importance d'augmenter la production par feddan, de développer les chaînes de valeur ajoutée et de soutenir les petits agriculteurs et les coopératives féminines.

Le Wali a salué la bonne croissance des cultures et l'application des techniques agricoles recommandées pour améliorer la production et réduire les coûts, tout en faisant allusion aux nouveaux projets routiers agricoles pour relier les zones de production aux zones de consommation.

L'agriculteur Babiker Abbas a indiqué que l'adoption des pratiques techniques pour le sésame, l'arachide et le mil permettrait de combler le déficit en arachide, avec une production estimée à 20 sacs par feddan pour l'arachide et 5 sacs pour le sésame.

