Soudan: Le Directeur de la santé à Sennar examine les interventions de l'OMS dans L'État

21 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le Directeur général par intérim du Ministère de la Santé et du Développement social de l'État de Sennar, Dr. Awad Al-Tayeb Mohamed Al-Haj, a discuté avec une délégation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des projets et interventions de l'organisation dans le domaine de la santé, notamment en matière d'urgences sanitaires, de lutte contre les épidémies et de soins de santé primaires en saluant le rôle de l'OMS et a souligné la solidité du partenariat avec elle.

Le Directeur des urgences et de la lutte contre les épidémies à Sennar, Mohamed Taj Addin, a affirmé que les interventions de l'OMS ont eu un impact majeur dans la maîtrise des épidémies, réitérant la volonté de poursuivre cette coopération.

La Directrice des soins de santé primaires, Fatima Mohamed Abdelhalim, a quant à elle a énuméré les contributions de l'OMS dans le soutien des centres de santé, des campagnes d'assainissement et des services de base, confirmant la solidité du partenariat avec l'organisation.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.