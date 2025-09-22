Soudan: Le Directeur de la santé à Sennar examine les interventions de l'OMS dans L'État

Le Directeur général par intérim du Ministère de la Santé et du Développement social de l'État de Sennar, Dr. Awad Al-Tayeb Mohamed Al-Haj, a discuté avec une délégation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des projets et interventions de l'organisation dans le domaine de la santé, notamment en matière d'urgences sanitaires, de lutte contre les épidémies et de soins de santé primaires en saluant le rôle de l'OMS et a souligné la solidité du partenariat avec elle.

Le Directeur des urgences et de la lutte contre les épidémies à Sennar, Mohamed Taj Addin, a affirmé que les interventions de l'OMS ont eu un impact majeur dans la maîtrise des épidémies, réitérant la volonté de poursuivre cette coopération.

La Directrice des soins de santé primaires, Fatima Mohamed Abdelhalim, a quant à elle a énuméré les contributions de l'OMS dans le soutien des centres de santé, des campagnes d'assainissement et des services de base, confirmant la solidité du partenariat avec l'organisation.