Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 septembre 2025

revue de presse

Débat général de la 80e session des Assemblée Générale de l'ONU

Le débat général de la 80e session débutera le mardi 23 septembre, se poursuivra jusqu’au samedi 27 septembre et s’achèvera le lundi 29 septembre 2025. Le thème proposé pour le débat général de la 80e session est : « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ».

L'Assemblée générale se réunit chaque année en sessions ordinaires de septembre à décembre, à New York, et à d’autres périodes, selon les besoins. Elle examine des questions spécifiques dans le cadre de points principaux ou secondaires de l'ordre du jour, qui conduisent à l'adoption de résolutions. Au cours de la 80e session, le Niger occupera le premier siège dans la salle, y compris dans les grandes commissions (suivi par tous les autres pays, dans l'ordre alphabétique anglais). (Source : ONU)

Grâce Prénam Houzou-Mouzou, première femme à diriger une université au Togo

À 43 ans, Grâce Prénam Houzou-Mouzou va diriger l’Université de Kara, sencond établissement public du pays après Lomé. Elle devient la première femme à occuper ce poste. Elle succède à Kokou Tcharié, en poste depuis septembre 2023.

Médecin-colonel et universitaire reconnue, Mme Houzou-Mouzou est spécialisée en rhumatologie. (Source : Togonews)

La « taxe Silicon Valley » à 100 000 $ : Contraintes pour les talents, accélérateur du remote en Afrique

Le décret Trump confirmant un frais unique de 100 000 $ sur les nouvelles arrivées de salariés étrangers dans la Sillicon Valley, dites H-1B pourrait avoir un impact positif sur l’écosystème tech africain.

En effet, elle pourrait accélérer la dynamique remote/nearshore si les hubs africains (Kenya, Nigeria, Ghana, Rwanda, Afrique du Sud, Égypte) saisissent l’opportunité en sécurisant conformité et connectivité. C’est à dire faire rtavailler les équipes depuis l’Afrique et en partenariat avec l’Afrique plutôt que de piller les talents. ( Source : Afrik.com )

Guinée-Bissau : Retour d’exil de l’opposant Domingos Simoes Pereira pour la présidentielle

L’opposant bissau-guinéen Domingos Simoes Pereira, ancien Premier ministre et chef du PAIGC, est rentré vendredi 19 septembre à Bissau après neuf mois d’exil. Il affirme vouloir se présenter à l’élection présidentielle prévue le 23 novembre. Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour de l’aéroport lors de son arrivée, constatée par un journaliste de l’AFP. ( Source : Africa Radio )

L’ancien président Peter Mutharika en tête de l’élection présidentielle au Malawi

L’ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a pris une avance rapide dans le scrutin présidentiel du 16 septembre, selon des résultats provisoires publiés dimanche par la commission électorale. Il affronte pour la quatrième fois le président sortant, Lazarus Chakwera.

D’après les chiffres disponibles dans neuf des 36 conseils municipaux, représentant environ un quart du dépouillement, Mutharika recueille près de 51 % des suffrages valides, contre environ 39 % pour Chakwera. Selon la loi électorale, un candidat doit dépasser la barre des 50 % pour remporter l’élection dès le premier tour, faute de quoi un second tour sera organisé. ( Source : Entrevue.fr)

Gabon : La Douane incinère des cargaisons de fétiches saisies à Libreville

La Douane gabonaise a frappé un grand coup contre le trafic d’objets prohibés. Ce samedi 20 septembre, les agents de la Brigade Touristique de Surveillance (BTS) ont procédé à la destruction publique de plusieurs sacs remplis d’amulettes et de fétiches saisis la veille à l’aéroport international Léon Mba de Libreville. (Source : Gabon Media Time)

Sud-Soudan : Le procès très attendu de Riek Machar s'ouvre à Juba

Riek Machar va comparaître lundi 22 septembre aux côtés de sept coaccusés, des membres de son parti d'opposition, le SPLM-IO, dont le ministre du Pétrole Puot Kang, lui aussi suspendu. Ils sont accusés d'avoir fomenté des attaques contre l'armée Sud-Soudanaise à Nasir, dans le Haut-Nil, au nord-est du pays, en mars dernier.

Ces attaques ont coûté la vie à un général de l'armée et à plus de 250 soldats loyaux au président Salva Kiir. Un pilote de l'ONU avait aussi été tué. Riek Machar avait été placé en résidence surveillée dans la foulée. L'ouverture de ce procès marque sa première apparition publique depuis six mois. (Source : RFI)

Madagascar : Manifestation d'Ambohijatovo - L'opposition en ordre dispersé

À quelques jours de la manifestation du 25 septembre à Ambohijatovo, l'opposition est divisée. Les tensions entre jeunes leaders et poids lourds historiques fragilisent sa capacité à mobiliser.

À l'approche de la manifestation prévue le 25 septembre à Ambohijatovo, l'opposition se retrouve fragilisée par des divisions internes. Cette mobilisation, censée symboliser une unité face au pouvoir, met au contraire en évidence des rivalités persistantes entre les différentes composantes de l'opposition. (Source : L’Express de Madagascar)

Brazzaville abritera en 2026 les 61es assemblées annuelles de la BAD

La capitale congolaise accueillera en mai 2026, les 61es assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD). Pour enclencher le processus d'organisation de ces assises, le gouvernement et l'institution panafricaine ont conclu, le 19 septembre à Brazzaville, un protocole d'accord qui définit les responsabilités de chaque partie. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. (Source : Les Dépêches de Brazzaville)

Mondiaux d'athlétisme : Le Botswanais Collen Kebinatshipi en roi du 400 m

À seulement 21 ans, Collen Kebinatshipi est le nouveau roi du 400 mètres hommes.

Sur la piste détrempée du stade olympique de Tokyo, le Botswanais a réalisé un exploit majeur en remportant la finale du 400 m en 43,53 secondes, établissant le record du Botswana et signant au passage le meilleur temps mondial de la saison. Mais Kebinatshipi n’a pas brillé seul.

Son compatriote Bayapo Ndori, 24 ans, a décroché la médaille de bronze en signant son meilleur chrono de l’année, 44,20 secondes. Il a été devancé dans les derniers mètres par le Trinidien Jereem Richards, 31 ans, auteur d’une remontée spectaculaire. (Source Africanews)