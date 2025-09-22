Au lendemain du meeting populaire au quartier Adouma Débarcadère (rive droite) marquant le lancement de la campagne des candidats de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), Paul-Marie Gondjout (Députation) et Madeleine Revengué ( tête de liste aux locales), les deux personnalités ont littéralement investi le terrain ce samedi dans le 1er arrondissement de la commune de Lambaréné, engageant des échanges sans filtre et un dialogue franc avec leurs compatriotes.

Acceuillis chaleureusement par les populations des quartiers "Faisceaux", "Centre social" chez la communauté Fang Nord et "Moussamoukougou", Paul-Marie Gondjout et Madeleine Revangué ont avant tout délivré un message qui mettait en relief la diversité culturelle et la nécessaire inclusivité pour avancer, caractéristiques de la ville carrefour qu'est Lambaréné.

Au delà de cette dynamique locale, Paul-Marie Gondjout, ancien conseiller municipal, figure familière des 17 quartiers de la circonscription qu'il sillonne depuis 2005, s'est ensuite appesanti sur une phrase du Président-Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema : "Je n'ai qu'un seul parti, c'est l'Union Démocratique des Bâtisseurs. Et les candidats de ce parti sont mes candidats".

Dans le même ordre d'idées, le candidat Gondjout a expliqué que "Brice Clotaire Oligui Nguema ne veut pas des partis qui lui feront du chantage"(...). Il a un seul candidat aux législatives dans le 1er arrondissement de la commune de Lambaréné : Paul- Marie Gondjout".

Face aux bruits entendus ici et là, la clarification, mieux, la position sans équivoque du patron de l'UDB, conforte la légitimité du candidat Gondjout au 1er arrondissement de Lambaréné et celle de Madeleine Révangué pour les locales, tout en envoyant un signal clair à l'ensemble des formations politiques : "les Bâtisseurs ne transigent ni sur la loyauté, ni sur la clarté de leurs engagements.

Rassurées par la lisibilité du propos, les populations visitées ont exprimé leurs attentes concrètes : accès à l'eau, à l'électricité et au numérique, l'employabilité des jeunes, la valorisation des savoirs locaux et le renforcement des services publics.

Rigueur et constance

À chaque étape, Gondjout a non seulement réaffirmé sa volonté de porter ces préoccupations à l'Assemblée Nationale, avec rigueur et constance, mais aussi s'est fermement engagé à y apporter des solutions immédiates et des actions concrètes concernant les équipements collectifs.

Dans les tout prochains jours, avant même le 27 septembre, à Moussamoukougou (sur la Nationale), la SEEG mettra à disposition des compteurs d'eau. Un opérateur installera des panneaux solaires destinés à l'électrification de la halte garderie et la dotation des points Wi-Fi gratuits destinés aux apprenants.

En outre,

Dans le domaine de la santé de proximité, ledit quartier aura des médicaments et des lieux d'aisance propres pour les élèves.

Quant à l'éclairage public et à la sécurité, Paul-Marie Gondjout s'est voulu formel :

"Dans moins de 72h, Moussamoukougou sera éclairé par de nouveaux lampadaires solaires. Route Fangui aussi aura son éclairage".

Pas en reste, la pêche et l' entrepreneuriat local.

À ce sujet, le candidat Gondjout a informé :

"les pêcheurs organisés en coopératives auront un parrainage direct pour accéder au crédit à la Banque de Commerce et d'Entrepreneuriat du Gabon."

"Il y a encore beaucoup de choses à faire", a-t-il laissé entrevoir.

" Même si nous posons des actes, c'est Oligui Nguema. Nous sommes ses soldats, nous agissons en son nom(...) Il veut des gens réactifs", devait constamment rappeler l'actuel Ministre de la communication et des Médias, dans sa campagne de proximité.

Ce dimanche, la descente sur le terrain sera ponctuée par des causeries et le porte-à-porte pour rester connecter avec les électeurs.