Gabon: Locales et législatives 2025 - Bivouli de J'aime Mouila réuni 750 personnes au carrefour Ndendé

Bivouli Bivouli Gildas Charment, le candidat tête de liste de l'association « J'aime Mouila » pour le 2e arrondissement de la commune de Mouila et sa colistière à l'élection législative, Audrey Moussavou Moulopo, ainsi que les autres colistiers pour l'élection locale, soutenus par Nicaise Moulombi, le Président d'honneur de ladite association, ont donné le coup d'envoi de leur premier meeting populaire, ce jour au carrefour Ndendé où, pas moins de 500 personnes sont venues assister.

C'est après une marche partant de leur quartier général pour le carrefour dit Ndendé, lieu de la rencontre, où les attendait le « dépositaire-héritier » de la « Reine » de la Ngounié pour une bénédiction, que les hostilités ont débuté.

Puis, prenant la parole en premier, pour l'ouverture du meeting, Nicaise Moulombi, le Président d'honneur de « J'aime Mouila », a dit à l'assistance, les raisons du choix du bulletin de vote de "Gildas Charment Bivouli", pour le 27 septembre prochain.

« Vous devez soutenir un jeune candidat, votre fils et ses colistiers, pour leur engagement porteur de nouvelles idées et d'une vision dynamique. Leur proximité avec les réalités du terrain, mais surtout avec vous, favorise l'émergence d'une nouvelle génération de décideurs qui sont plus en phase avec les enjeux du moment », a-t-il dit. En somme, « voter pour ces jeunes qui aspirent à transformer notre localité, c'est également contribuer à bâtir un avenir meilleur pour l'ensemble du pays, en encourageant un développement harmonieux et inclusif », a conclu Moulombi.

Avec un slogan révélateur, « Notre priorité c'est Mouila, car nos vies valent mieux que leurs profits » -Bivouli, tout en partageant aux populations une vision cohérente et intégrée pour le Gabon et la commune de Mouila, il a sollicité leur vote.

« Je suis convaincu que chaque voix compte et que c'est ensemble, en unissant nos forces, que nous pourrons bâtir un avenir meilleur. Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations comme je le fais avec mes frères et soeurs de J'aime Mouila depuis des années et vous nous voyez travailler sans relâche pour mettre en oeuvre des solutions concrètes qui répondent à vos attentes, à nos attentes. Votre confiance est essentielle, et je suis déterminé à la mériter par des actions transparentes et responsables. Ensemble, faisons de notre ville, de notre commune et de notre pays, un lieu, des lieux où il fait bon vivre pour tous. Et je peux vous remercier d'avance car, je sais que le 27, vous voterez pour nous », a dit le candidat tête de liste de l'association « J'aime Mouila » pour le 2e arrondissement de la commune de Mouila.

Saluée par des applaudissements nourris, le candidat, le président d'honneur et tous ceux qui ont pris la parole n'ont pas manqué de rappeler à l'assistance de ne plus faire confiance aux « gens qui ont déjà trahi à plusieurs reprises la confiance des électeurs ».

« Vous les connaissez, ils agissent dans leur seul intérêt et non dans l'intérêt de la communauté et ne respectent pas les promesses faites lors de leur campagne. Une trahison répétée engendre un sentiment de désillusion et de méfiance, donc méfiez-vous d'eux, sanctionnez-les en votant contre eux, ces perfides trompeurs », a dit Moulombi.

« Censés incarner les valeurs et les aspirations de la population, ils se sont livrés à des pratiques douteuses, telles que la corruption, le favoritisme ou encore l'abus de pouvoir. Ils n'ont plus la capacité à servir la collectivité du deuxième arrondissement, de Mouila et du Gabon », a ajouté le candidat Bivouli.

Le projet de société de Gildas Charment Bivouli est articulée autour des axes fondamentaux tels que l'éducation, la santé, le développement économique, la création des emplois, la promotion de l'entrepreneuriat local, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l'amélioration des infrastructures, l'amélioration de la qualité de vie, la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable.

Avant le « Grand meeting » meeting de clôture, la, liste « J'aime Mouila » entend faire une campagne de proximité et porte-à-porte pour continuer de convaincre l'électorat de sa circonscription.