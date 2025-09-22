Gabon: Lambaréné - Législatives 2025 - Paul-Marie Gondjout clarifie les choix de l'UDB

La campagne électorale pour les législatives et locales du 27 septembre s'intensifie dans le 1er arrondissement de Lambaréné, où Paul-Marie Gondjout, candidat de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), multiplie les rencontres de proximité. Ce samedi, il était tour à tour à Faisceau, Moussamoukougou, puis au Centre social pour une causerie avec la communauté Fang Nord.

Déjà lancé la veille par un meeting populaire au quartier Adouma Débarcadère (rive droite), le mouvement prend une tournure plus directe : celle du terrain, des échanges sans filtre, et d'un dialogue franc avec les citoyens. Paul-Marie Gondjout, figure familière des 17 quartiers de la circonscription qu'il sillonne depuis 2005, mise sur cette proximité pour porter un message clair : celui d'une gouvernance enracinée dans les réalités locales.

Mais au-delà de la dynamique locale, c'est une déclaration politique forte qui a marqué la journée. Lors de la rencontre avec les habitants de Faisceau, une phrase du Président-Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema, a résonné avec force :

« Je n'ai qu'un seul parti, c'est l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB). Et les candidats de ce parti sont mes candidats. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce positionnement sans équivoque vient conforter la légitimité du candidat Gondjout au 1er arrondissement de Lambaréné, tout en envoyant un signal clair à l'ensemble des formations politiques : l'UDB ne transige ni sur la loyauté, ni sur la clarté de ses engagements.

Dans les quartiers visités ce samedi, les échanges ont porté sur les attentes concrètes des populations : accès à l'eau, emploi des jeunes, valorisation des savoirs locaux, et renforcement des services publics. À chaque étape, Gondjout a réaffirmé sa volonté de porter ces préoccupations à l'Assemblée nationale, avec rigueur et constance.

Une campagne ancrée dans l'esprit de la décentralisation

Au coeur de cette mobilisation, la loi sur la décentralisation récemment révisée s'impose comme un levier stratégique. En transférant davantage de compétences aux collectivités locales, elle redéfinit les rôles des élus et ouvre des perspectives nouvelles pour les communes comme Lambaréné.

Paul-Marie Gondjout en fait un axe central de sa campagne : « La décentralisation ne doit pas rester un texte. Elle doit devenir un outil de transformation locale. Elle doit permettre à chaque quartier de décider, de construire, de progresser. »

Concrètement, cette réforme implique :

- Une gestion locale des priorités budgétaires, avec des conseils municipaux plus autonomes

- La création d'emplois territoriaux, adaptés aux réalités économiques de chaque arrondissement

- Le renforcement des services publics de proximité, notamment en matière d'eau, d'éducation et de santé

- La valorisation des identités culturelles, à travers des politiques locales de langue, de mémoire et de patrimoine.

Pour Gondjout, cette loi est une opportunité pour sortir du centralisme et bâtir une gouvernance plus participative, plus efficace, et plus digne. Elle exige des élus de terrain, enracinés, capables de traduire les besoins en actions concrètes.

La campagne se poursuit dans les jours à venir, avec d'autres descentes prévues dans les quartiers périphériques. Pour l'UDB, l'heure est à la mobilisation, mais aussi à la clarification stratégique : un candidat, une vision, une parole tenue -- et une décentralisation à faire vivre, quartier par quartier.