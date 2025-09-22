Cameroun: David Eboutou revient sur le mandat de Biya - Transition ou continuité ?

Dans un revirement spectaculaire, David Eboutou, longtemps critique de Paul Biya, a défendu le président sortant lors de l'émission « Libre Expression » sur Info TV ce dimanche 21 septembre 2025.

Il a estimé que Paul Biya est le mieux placé pour assurer la transition politique au Cameroun, soulignant l'incapacité de l'opposition à former un front uni face au pouvoir en place. Cette prise de position surprise intervient à moins de trois semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre, où Biya brigue un huitième mandat à l'âge de 92 ans.

Eboutou, figure panafricaine , a justifié son revirement en invoquant la fragmentation persistante de l'opposition, pourtant pressée de désigner un candidat unique pour incarner l'alternance. Malgré les appels répétés de la société civile et des intellectuels, les leaders oppositionnels n'ont pas su dépasser leurs ambitions personnelles, laissant le champ libre à un système politique camerounais verrouillé par le régime en place. Cette division profite mécaniquement à Biya, dont la campagne mise sur la stabilité et la continuité, malgré les défis sécuritaires et économiques que traverse le pays.

Le retournement d'Eboutou reflète les réalités complexes de la transition politique au Cameroun, où les alliances sont mouvantes et les loyalistes historiques parfois tentés par la contestation. Toutefois, la machine Biya reste redoutablement efficace : contrôle des institutions, appui de l'armée, et recours à des réseaux clientélistes bien établis. L'opposition, affaiblie par la disqualification de Maurice Kamto et l'éparpillement des voix, peine à incarner une alternative crédible.

Alors que le scrutin approche, les observateurs s'interrogent sur la possibilité d'un vote transparent dans un contexte de tensions persistantes, notamment dans les régions anglophones en proie à un conflit séparatiste. La communauté internationale, bien que critique, semble résignée à voir Biya l'emporter, consolidant un règne de plus de quatre décennies. Le plaidoyer d'Eboutou pour une transition dirigée par Biya lui-même soulève ainsi des questions sur l'avenir démocratique du Cameroun.