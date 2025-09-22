Gabon: La décentralisation au coeur de la campagne des candidats UDB à Lambaréné

Ce samedi 20 septembre, dans le 1er arrondissement de Lambaréné, la campagne de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a pris une dimension stratégique. Portée par Paul-Marie Gondjout, candidat aux législatives, et Madeleine Sidonie Revangué, candidate aux locales, la délégation a mis en avant un axe fort : la décentralisation comme levier de transformation territoriale.

Une gouvernance de proximité comme priorité

Face aux populations de Faisceau, Moussamoukougou et du centre social, Paul-Marie Gondjout a défendu une vision claire : rapprocher l'État du citoyen. Pour lui, la décentralisation ne doit pas être un slogan, mais une réalité opérationnelle. « Lambaréné doit pouvoir décider, planifier et agir sans dépendre de Libreville pour chaque projet », a-t-il affirmé.

Des engagements concrets pour le 1er arrondissement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les candidats ont présenté des projets structurants, pensés pour être pilotés localement :

- L'accès à l'eau et à l'électricité dans les écoles et dispensaires.

- La construction d'un hôtel commercial pour stimuler l'économie locale.

- La création d'une médiathèque pour offrir aux jeunes un espace de savoir et de citoyenneté.

Ces propositions traduisent une volonté de responsabiliser les collectivités et de leur donner les moyens d'agir.

Un message politique sans ambiguïté

Lors d'une causerie au quartier Faisceau, les candidats UDB ont lancé un message clair : " Voter UDB, c'est choisir une gouvernance locale forte, des projets concrets et une vision alignée avec les ambitions présidentielles".