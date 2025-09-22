Gabon: Mise en service officielle de la passerelle piétonne de Bizango-PK13

Le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, a procédé ce vendredi 19 septembre 2025 à la mise en service officielle de la passerelle piétonne de Bizango-PK13.

Cette deuxième passerelle, après celle de Petro Gabon Owendo, en l'espace de deux mois, s'inscrit dans un projet en cours de déploiement, sous la Très Haute Impulsion de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement.

Ce projet prévoit la conception et réalisation de deux flyovers et quatre passerelles piétonnes à Libreville, dans la province de l'Estuaire, et le nouveau pont d'Ebel-Abanga à Ndjolé, dans la province du Moyen Ogooué.

Cette passerelle, inaugurée en présence de Madame le Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Instruction Civique et de la Formation Professionnelle, vise non seulement à faciliter la traversée des piétons sur la Nationale 1 au PK13, voie à fort trafic, mais également à protéger les vies humaines des accidents de la circulation, notamment nos jeunes apprenants du pré-primaire et du primaire de l'école publique de Bizango, bassin pédagogique parmi les plus importants de la commune de Ntoum Avec 1800 élèves comme effectif. Il s'agit donc en priorité d'un enjeu de sécurité routière.

L'exécution de ce projet, pour lequel le Ministère des Travaux Publics et de la Construction est le Maître d'Ouvrage, a été confiée pour une durée de 36 mois au Groupement momentané d'entreprises BESIX SA/ MBB et MATIERE SAS.

L'ouvrage en lui-même est achevé à 100%. Toutefois, pour davantage de sensibilisation et de sécurité, il sera complété par une barrière de terre-plein central, quatre (4) monte-charges pour les personnes à mobilité réduite, un dispositif de protection des piles et la signalisation des gabarits.