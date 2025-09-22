Gabon: Pana/Pdg place sa campagne électorale sous le signe de la foi et de l'unité

À quelques jours des élections législatives et locales prévues les 27 septembre 2025, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) a organisé, ce 21 septembre, une messe d'action de grâce à la paroisse Saint Pierre de Pana. Une occasion pour ce parti politique et ses candidats de confier leur engagement et leur avenir à Dieu, dans un climat de paix, d'unité et de sérénité.

Le Parti Démocratique Gabonais a choisi de s'en remettre à la providence divine. La paroisse Saint Pierre de Pana a accueilli une messe d'action de grâce organisée par le directoire départemental du parti et l'ensemble de ses candidats investis. Une célébration empreinte de ferveur et de recueillement, marquée par la volonté de placer le parcours politique sous la protection de Dieu.

« Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette paroisse afin de rendre grâce à Dieu. » Le PDG a également voulu confier à Dieu le déroulement des opérations électorales. « Nous sommes venus consacrer l'ensemble de nos candidats. Nous remettons tout entre ses mains, car il est l'Alpha et l'Oméga », a ajouté Faustin Boukoubi, Superviseur de la campagne PDG pour tous les candidats aux locales et aux législatives dans le département de la Lombo Boueguidi, insistant sur le désir du parti de voir se dérouler des élections "justes et apaisées", gages de paix sociale.

La cérémonie a également été l'occasion pour le célébrant, le Père Prosper, d'adresser un message d'unité et de responsabilité aux militants PDG.

