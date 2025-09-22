Gabon: Dialogue social au Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat

21 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTA

Le Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, M. Pascal Ogowe Siffon, a rencontré le jeudi 18 septembre 2025 les représentants du Syndicat National des Agents Publics du Tourisme (SNAPTOUR).

À l'issue d'échanges francs et pédagogiques, un protocole d'accord a été signé ce vendredi 19 septembre 2025, portant sur plusieurs revendications clés des agents du secteur.

Cette avancée illustre la volonté du Ministère de privilégier le dialogue social et de renforcer leur engagement dans la modernisation du tourisme et de l'artisanat au Gabon.

« Le bien-être des agents est la condition de réussite d'un tourisme gabonais fort et durable », a déclaré le Ministre Pascal Ogowe Siffon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.