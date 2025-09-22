Gabon: Dialogue social au Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat

Le Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, M. Pascal Ogowe Siffon, a rencontré le jeudi 18 septembre 2025 les représentants du Syndicat National des Agents Publics du Tourisme (SNAPTOUR).

À l'issue d'échanges francs et pédagogiques, un protocole d'accord a été signé ce vendredi 19 septembre 2025, portant sur plusieurs revendications clés des agents du secteur.

Cette avancée illustre la volonté du Ministère de privilégier le dialogue social et de renforcer leur engagement dans la modernisation du tourisme et de l'artisanat au Gabon.

« Le bien-être des agents est la condition de réussite d'un tourisme gabonais fort et durable », a déclaré le Ministre Pascal Ogowe Siffon.