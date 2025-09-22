Gabon: Pr Adrien Mougougou lance officiellement la campagne des candidats issus de l'alliance UDB et UPR à Mbigou

Candidat à l'élection législative du 27 septembre 2025 pour le compte du 2e siège de la Boumi-Louetsi pour le compte de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) et Délégué national de ce parti pour le compte de la Ngounié, le Professeur Adrien Mougougou, a procédé hier, samedi 20 septembre 2025 au meeting de lancement officiel de campagne des candidats issus de l'alliance UDB et UPR à Mbigou.

Moment de rassemblement, le meeting de lancement de la campagne de l'IDB dans cette partie du Gabon a permis au Candidat, par ailleurs Délégué national UDB pour le compte de la Ngounié, de présenter officiellement les visages de ceux et celles qui vont se déployer sur le terrain à la conquête du vote des électeurs le 27 septembre 2025. Au nombre de ces visages, son suppléant, Edmond Golou, les têtes de liste Valentin Bitoutou et Therence Gnembou Moutsona.

Fidèle à sa vision d'unité et de renouveau pour la consolidation des acquis et le décollage politique, économique, social, culturel, et écologique de Mbigou et ses environs, notamment les cantons Wano-Ivindzi et Basse-Louetsi, le candidat et Délégué national UDB Ngounié a rappelé aux populations la nécessité d'accorder au parti auquel il appartient, leur confiant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Recevez et écoutez tous les candidats qui viendront vous parler mais dans l'urne ne vous trompez pas. Sur les trois sièges de la Boumi-Louetsi, pour les deux listes communales et départementales, choisissez l'UDB, parce que notre parti à un projet à l'Assemblée nationale qui consiste à consolider le projet et la vision du présent de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema », a-t-il fait savoir à l'assistance.

Dans le département de la Boumi-Louetsi, cette vision se concrétise par l'effectivité du démarrage de nombreux chantiers, entre autres : la construction de la route Lébamba-Mbigou-Malinga-Molo, la construction de deux stations-services à Makongonio et Mbigou, l'achèvement des travaux du lycée, la construction d'un collège à Makongonio, la construction du Mémorial de Makongonio en souvenir au crash de 1985, la construction de l'hôpital pour ne citer ces réalisations.

Ces travaux, à en croire les appréciations collectées ici et là auprès des populations, vont considérablement changer la configuration et la vie de cette localité longtemps oubliée des pouvoirs publics. Pour le Professeur Adrien Mougougou, du 2e siège du canton Wano-Ivindzi et Basse-Louetsi, il est à ce titre important qu'un fils qui porte l'avenir.