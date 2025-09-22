Gabon: Mavie Abouna-Yannick Sendze - Un duo à la rencontre des notables du 3e arrondissement de Franceville

Mavie Abouna, candidat investi par le Parti Démocratique Gabonais (PDG) et son suppléant, Yannick Sendze de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), ont échangé avec les notables du quartier Matébélé, situé dans le 3è arrondissement de Franceville. L'objectif, faire l'exposé de la motivation de leur candidature.

La fièvre électorale se poursuit partout dans les coins et recoins du Gabon. A Franceville Mavie Abouna Larosa (PDG) et Yannick Sendze (UDB) ont continué leur campagne de proximité. Le quartier Matébélé a été le théâtre de leurs échanges avec les dignitaires du troisième arrondissement de la commune de Franceville. L'objectif visé était d'expliquer aux uns et aux autres les raisons de leur présence, tout en mettant en valeur les enjeux de ces joutes électorales. Aussi, était-il question pour le duo Mavie Abouna Larosa-Yannick Sendze, d'expliquer à leurs interlocuteurs, ce qui les motive, et de donner les raison de leur alliance.

"On a certes grandi, mais vous êtes avant tout, nos mères et nos pères. Il était donc nécessaire qu'on vienne vers vous pour vous faire part de nos ambitions et de ce que nous souhaitons faire pour notre arrondissement", a fait savoir Mavie Abouna Larosa.

Poursuivant ses propos, il a indiqué que : " C'était une rencontre à valeur informative sur la candidature que nous avons aux législatives, notamment le duo PDG- UDB. Il fallait que je me présente encore à eux mais également et profite par la même occasion, de leur présenter mon suppléant. D'un commun accord, ils ont pris acte de notre candidature et ils ont fait preuve de beaucoup de sagesse".

Le candidat Mavie Abouna Larosa dit être fier. Il a d'ailleurs précisé qu'il va désormais s'atteler à mobiliser les troupes pour qu'il n' y ait pas de débordements ni incompréhensions ni quoi que ce soit durant tout le déroulement de la campagne.

Le candidat suppléant, Yannick Sendze n'a pas manqué de saluer toutes celles, et ceux qui sont venus les soutenir. Il a aussi rassuré aux uns et aux autres qu'ils mettront l'accent sur les populations et voir comment développer leur arrondissement et mutualiser leurs forces pour le faire rayonner.

La fin de la rencontre, l'agréable s'est joint à l'utile. Un repas a été offert aux dignitaires qui ont remercié les candidats pour les échanges nourris.