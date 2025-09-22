Gabon: Moulengui-Binza - Le RPM lance sa campagne par une marche citoyenne et un appel à l'unité

Ce vendredi 19 septembre 2025, la commune de Moulengui-Binza dans le département de Mongo (province de la Nyanga) a été le théâtre d'une mobilisation populaire marquant l'ouverture de la campagne électorale du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM).

La journée a débuté par une marche citoyenne depuis l'entrée de la commune jusqu'à la place des fêtes, rassemblant militants, sympathisants et habitants dans une ambiance vibrante de ferveur et de détermination.

À 17h, devant une foule nombreuse, les candidats du RPM aux différentes élections ont pris la parole : Igore Sylvano Boussougou Mouketou, candidat aux législatives, accompagné de sa suppléante Inès Mackaya Mackaya, ainsi que les candidats aux locales Nzagou Parfait, Pambo Euloge et leurs colistiers.

Les orateurs ont insisté sur les défis majeurs du département : routes impraticables, comportements citoyens, infrastructures scolaires et sanitaires en souffrance, chômage massif des jeunes, exode rural. Ils ont également présenté une vision d'avenir où Mongo retrouvera sa dignité grâce à des actions concrètes en matière d'infrastructures, d'agriculture et de développement humain.

Au-delà des propositions, les candidats ont tenu à rappeler la participation active du RPM au combat politique qui a abouti aux événements du 30 août 2023. « Nous étions de ce combat, et nous continuerons à défendre la liberté, la dignité et le développement pour tous », a affirmé le candidat Igore Sylvano Boussougou Mouketou sous les applaudissements nourris.

En lançant sa campagne à Moulengui-Binza par une marche populaire et des discours mobilisateurs, le RPM démontre sa proximité avec les populations et son engagement à bâtir un avenir plus juste.

Ce 19 septembre 2025 restera marqué comme le point de départ d'une campagne placée sous le signe de l'unité, du courage et du renouveau.