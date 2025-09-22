Nigeria: Un prêtre tué dans une embuscade routière dans le sud-est du pays

22 Septembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Un prêtre a été tué dans une embuscade routière au Nigeria. Il s'agit du père Matthew Eya, abattu par balle dans la soirée du 19 septembre sur la route Eha-Alumonah-Eha-Ndiagu, dans la région administrative locale de Nsukka, dans l'État d'Enugu, au sud-est du Nigeria.

Selon les témoignages recueillis par la presse locale, le père Eya, qui était curé de l'église Saint-Charles à Eha-Ndiagu, a été victime d'une véritable embuscade. Le prêtre rentrait à la paroisse lorsque au moins deux hommes armés à moto ont rattrapé sa voiture en tirant sur les pneus et, une fois que la voiture a été contrainte de s'arrêter, ils l'ont abattu de plusieurs coups de feu à bout portant. Si le récit des témoins est exact, il ne s'agit donc pas d'une tentative d'enlèvement qui a mal tourné, mais d'un véritable assassinat ciblé.

La nouvelle du meurtre du prêtre a été confirmée par Mgr Cajetan Iyidobi, chancelier du diocèse de Nsukka, dans un message adressé aux fidèles : « Profondément bouleversé, avec douleur et tristesse, mais dans une totale soumission à la volonté de Dieu Tout-Puissant et avec une ferme espérance en la résurrection des morts, je vous informe du décès tragique d'un autre de nos frères, le père Matthew Eya ».

La police a lancé une enquête pour retrouver les assassins du père Eya et a arrêté 38 personnes soupçonnées d'être responsables du meurtre. Le gouvernement de l'État d'Enogu a mis une prime de 10 millions de nairas (environ 5 700 euros) sur la tête des assassins du prêtre.

