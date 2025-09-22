Congo-Kinshasa: Le Haut-Uélé ravagé par l'exploitation illégale de l'or menée avec des engins lourds

La province du Haut-Uélé, dans le nord-est de la RDC, est confrontée à une explosion de l'exploitation illégale de l'or, cette fois menée avec des engins lourds. Selon une nouvelle enquête de l'ONG néerlandaise PAX, des ressortissants chinois, associés à des partenaires congolais, sont au coeur de cette ruée vers l'or. Les opérations, menées de manière semi-industrielle le long des rivières et de leurs berges, ont déjà gravement endommagé plus de 250 kilomètres de cours d'eau, d'après une analyse d'images satellites.

L'ONG PAX a mené ses recherches à Watsa, Faradje et Isiro, le chef-lieu de la province. Autour de la cité de Moku, les images satellites révèlent à elles seules 77 kilomètres de dégâts sur les rivières et leurs berges.

Le constat est similaire dans d'autres zones de Watsa et ailleurs dans le Haut-Uélé. Entre septembre 2020 et septembre 2024, plus de 250 kilomètres de rivières et ruisseaux ont été gravement endommagés par l'exploitation aurifère semi-industrielle.

À cela s'ajoutent des sites miniers abandonnés : des trous laissés béants, sans aucune mesure de sécurité. PAX prévient que ces sites représentent un danger mortel, affirmant que des dizaines de personnes, dont des enfants, pourraient déjà s'y être noyées.

Des « coopératives minières » comme façade

L'ONG souligne que ces exploitations sont menées sans autorisations légales. Souvent, elles se déroulent sous le couvert de « coopératives minières », qui ne seraient qu'un écran de fumée. Un fonctionnaire local de Watsa confie à PAX : « Les coopératives sont comme des étiquettes. Mais ce sont les Chinois qui font tout, tout, tout ! »

L'ONG formule des recommandations. Au gouvernement congolais : mettre fin au déploiement illégal de militaires et de policiers pour protéger ces exploitations. À la Chine : enquêter, et demander des comptes à ses ressortissants impliqués dans l'or illégal du Haut-Uélé et dans d'autres régions de l'est du Congo.