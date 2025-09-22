Addis Ababa — Le chef d'état-major des Forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que l'armée était prête à tout pour protéger et sauvegarder l'existence et les intérêts nationaux du pays.

Le département principal de l'éducation et de la formation du ministère de la Défense a remis aujourd'hui leurs diplômes aux officiers stagiaires de l'école de formation des officiers stagiaires de Hurso.

À cette occasion, le maréchal Birhanu a remis des prix aux diplômés qui ont obtenu des résultats exceptionnels pendant leur formation, tout en leur fournissant des directives opérationnelles.

Dans son message, le maréchal a déclaré que l'armée éthiopienne maîtrisait la science et l'art militaires modernes de l'époque, ce qui lui permettait d'accomplir n'importe quelle mission avec compétence et un engagement sans faille.

« La guerre est à la fois une science et un art », a affirmé le maréchal, exhortant les diplômés : « En vous élevant comme un aigle grâce à la formation stratégique et opérationnelle que vous avez reçue, vous êtes prêts à rehausser le prestige de la nation et à défendre sa souveraineté. »

Le maréchal Birhanu a souligné que l'Éthiopie avait des ennemis qui cherchaient à l'empêcher d'exploiter ses ressources naturelles. Il a averti que cet ennemi, agissant par le biais de bandas et exploitant les divisions internes, tentait activement de déstabiliser la nation.

« En construisant une armée moderne digne de ce grand peuple et de cette grande nation, nous assumons notre responsabilité historique de protéger de manière fiable les intérêts nationaux du pays. »

Le maréchal a exhorté les diplômés d'aujourd'hui : « En tirant parti des connaissances et de l'expertise que vous avez acquises, vous devez suivre les traces de nos ancêtres en protégeant et en préservant le pays et la souveraineté qu'ils ont établis. »

Enfin, il a fait remarquer que les fruits des efforts de développement de l'armée sont désormais visibles, comme en témoigne la cérémonie de remise des diplômes à laquelle il a assisté.