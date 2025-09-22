Ethiopie: Les forces de défense éthiopiennes sont préparées face à toute mesure - Le maréchal Birhanu Jula.

21 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le chef d'état-major des forces de défense nationales éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que l'armée est prête plus que jamais à défendre l'existence et les intérêts de la nation, face à toute menace.

Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de remise de diplômes aux officiers de l'École de formation des candidats officiers de Hurso, organisée par le Département principal de l'éducation et de la formation du ministère de la Défense.

À cette occasion, le maréchal a remis des prix aux meilleurs diplômés, distingués pour leurs performances remarquables durant leur formation. Il leur a également prodigué des conseils opérationnels pour leur futur service.

Dans son allocution, le maréchal Birhanu a souligné que l'armée éthiopienne maîtrise désormais les sciences et les arts militaires contemporains, ce qui lui permet d'accomplir avec compétence toutes les missions qui lui sont confiées, avec un engagement inébranlable.

« La guerre est à la fois une science et un art », a-t-il déclaré, appelant les jeunes officiers à se montrer à la hauteur : « Élevez-vous comme l'aigle grâce à la formation stratégique et opérationnelle que vous avez reçue, et soyez prêts à élever votre nation en défendant sa souveraineté. »

Le maréchal a également alerté sur les menaces persistantes auxquelles fait face l'Éthiopie. Il a évoqué des ennemis cherchant à empêcher le pays d'exploiter pleinement ses ressources naturelles, en utilisant des bandes armées et en attisant les divisions internes pour tenter de semer l'instabilité.

« En construisant une armée moderne, digne de ce peuple et de cette nation, nous assumons une responsabilité historique : celle de défendre efficacement les intérêts nationaux », a-t-il affirmé.

Enfin, il a exhorté les diplômés à marcher sur les traces de leurs ancêtres, en mettant à profit les connaissances acquises pour préserver l'unité et la souveraineté du pays.

Le maréchal a conclu en soulignant que les fruits des efforts de modernisation de l'armée sont aujourd'hui visibles, comme en témoigne le succès de cette cérémonie qu'il a eu l'honneur de vivre en personne.

