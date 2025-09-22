Tunisie: Poissons échoués sur la plage de Soliman - Le ministre de l'environnement évalue la situation sur le terrain

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a inspecté dimanche la bande côtière de Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul, après la mort d'une quantité de poissons qui avait été découverte le vendredi 19 septembre 2025. Des photos de l'incident ont circulé sur de nombreuses pages de médias sociaux et auprès des défenseurs de l'environnement, selon ce qu'a confirmé Souad Chetouti, coordinatrice des programmes de l'association « Environnement et Développement » de Soliman, à l'agence de presse tunisienne TAP.

Concernant la mort des poissons, Chetouti a indiqué que des quantités étaient apparues « entre les ouvertures des oueds Soltane et El Bey et étaient petites, mais cela nécessite de vérifier les causes, surtout après avoir constaté que toutes les ouvertures des oueds du côté de la sebkha menant à la mer étaient fermées ».

Elle a souligné que les autorités locales, qui ont suivi le phénomène depuis qu'elles ont été informées de la mort des poissons, ont pris les mesures nécessaires.

Un comité composé de la Direction régionale de la protection de la bande côtière, de l'Institut national des sciences marines, de la Direction régionale de la santé, de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement et des services de sécurité a inspecté la situation sur cette bande côtière et prélevé des échantillons de poissons morts, d'eau de mer, d'eau du sable et d'eau des oueds à trois endroits le long de la bande côtière : au niveau de l'ouverture de l'oued Soltane, de l'oued El Bey et de l'oued Bazykh.

Elle a précisé que les services de l'Institut national des sciences marines et ceux de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement se sont engagés à effectuer les analyses nécessaires pour déterminer les causes de la mort des poissons. Elle a confirmé que les services de la municipalité de Slimane ont, quant à eux, collecté les poissons morts, les ont recouverts d'une couche de chaux et les ont enterrés conformément aux procédures en vigueur.

La coordinatrice des programmes de l'association Environnement et Développement de Soliman a écarté la possibilité que les causes de la mort récente des poissons soient similaires à celles qui avaient également entraîné la mort de poissons en juin 2025, car les quantités de poissons morts sont faibles par rapport à celles enregistrées en juin, surtout après avoir constaté que les ouvertures des oueds El Bey, Soltane et Bazykh en direction de la sebkha de Slimane menant à la mer restent fermées.

D'autre part, Chetouti a indiqué que la question la plus pressante aujourd'hui est « l'observation d'un changement de couleur de la mer de Slimane, qui est devenue brune », ce qui nécessite une explication scientifique basée sur les résultats des prélèvements, d'autant plus que « le changement de couleur de la mer s'est produit après un été tranquille où les habitants et ceux des régions voisines ont profité de la mer et des plages de Slimane ».

Elle a émis l'hypothèse que le changement de couleur de la mer pourrait être dû à « un changement de la direction des vents soufflant du sud (Ben Arous), ce qui pourrait avoir transporté la pollution vers la région de Soliman ».