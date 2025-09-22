Tunisie: Foot - Ligue 1 (7e journée) - Les résultats des matchs de dimanche

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Résultats des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:

Dimanche 21 septembre

À Metlaoui : ES Metlaoui 1 (Ahmed Ouled Bahi 10') - Club Africain 0

À Ben Guerdane : US Ben Guerdane 0 - JS Omrane 0

À jouer - Mercredi 24 septembre

  • Radès : Espérance de Tunis - O. BéjaArb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)
  • Bardo : Stade Tunisien - AS MarsaArb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)
  • Menzel Bourguiba : AS Soliman - Étoile du SahelArb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)
  • Monastir : US Monastir - CA BizertinArb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak)

Déjà joués - Samedi 20 septembre

Kairouan : JS Kairouan 1 (Abdullay Kanou 11') - ES Zarzis 4 (Stanley Oguh 13', Innocent Nshuti 19', Moomen Rahmani 27', Stanley Oguh 40')

Gabès : AS Gabès 0 - CS Sfaxien 0

Classement après la 7e journée

#ÉquipePtsJGNDBPBCDif
1 ES Zarzis 16 7 5 1 1 11 5 +6
2 Stade Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5
3 Club Africain 13 7 4 1 2 9 4 +5
4 Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7
5 ES Metlaoui 11 7 3 2 2 4 5 -1
6 US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3
7 JS Kairouan 10 7 3 1 3 7 12 -5
8 CS Sfaxien 9 7 2 3 2 8 7 +1
9 CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1
10 JS Omrane 8 7 2 2 3 4 7 -3
11 AS Marsa 7 6 2 1 3 4 5 -1
12 US Ben Guerdane 6 7 1 3 3 4 5 -1
13 AS Gabès 6 7 1 3 3 2 8 -6
14 ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1
15 AS Soliman 4 6 1 1 4 1 5 -4
16 O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6

