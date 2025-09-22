Tunisie: Foot - Ligue 1 (7e journée) - Les résultats des matchs de dimanche

Résultats des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:
Dimanche 21 septembre
À Metlaoui : ES Metlaoui 1 (Ahmed Ouled Bahi 10') - Club Africain 0
À Ben Guerdane : US Ben Guerdane 0 - JS Omrane 0
À jouer - Mercredi 24 septembre
- Radès : Espérance de Tunis - O. BéjaArb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)
- Bardo : Stade Tunisien - AS MarsaArb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)
- Menzel Bourguiba : AS Soliman - Étoile du SahelArb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)
- Monastir : US Monastir - CA BizertinArb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak)
Déjà joués - Samedi 20 septembre
Kairouan : JS Kairouan 1 (Abdullay Kanou 11') - ES Zarzis 4 (Stanley Oguh 13', Innocent Nshuti 19', Moomen Rahmani 27', Stanley Oguh 40')
Gabès : AS Gabès 0 - CS Sfaxien 0
Classement après la 7e journée
|#
|Équipe
|Pts
|J
|G
|N
|D
|BP
|BC
|Dif
|1
|ES Zarzis
|16
|7
|5
|1
|1
|11
|5
|+6
|2
|Stade Tunisien
|14
|6
|4
|2
|0
|7
|2
|+5
|3
|Club Africain
|13
|7
|4
|1
|2
|9
|4
|+5
|4
|Espérance ST
|11
|6
|3
|2
|1
|9
|2
|+7
|5
|ES Metlaoui
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|5
|-1
|6
|US Monastir
|10
|6
|2
|4
|0
|6
|3
|+3
|7
|JS Kairouan
|10
|7
|3
|1
|3
|7
|12
|-5
|8
|CS Sfaxien
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
|CA Bizertin
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|4
|+1
|10
|JS Omrane
|8
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|11
|AS Marsa
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|12
|US Ben Guerdane
|6
|7
|1
|3
|3
|4
|5
|-1
|13
|AS Gabès
|6
|7
|1
|3
|3
|2
|8
|-6
|14
|ES Sahel
|5
|6
|1
|2
|3
|7
|8
|-1
|15
|AS Soliman
|4
|6
|1
|1
|4
|1
|5
|-4
|16
|O. Béja
|2
|6
|0
|2
|4
|1
|7
|-6