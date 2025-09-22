Tunisie: Foot - Ligue 1 (7e journée) - Les résultats des matchs de dimanche

Résultats des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:

Dimanche 21 septembre

À Metlaoui : ES Metlaoui 1 (Ahmed Ouled Bahi 10') - Club Africain 0

À Ben Guerdane : US Ben Guerdane 0 - JS Omrane 0

À jouer - Mercredi 24 septembre

Radès : Espérance de Tunis - O. BéjaArb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani)

Espérance de Tunis - O. BéjaArb : Hosni Naili (VAR : Sofiène Ouertani) Bardo : Stade Tunisien - AS MarsaArb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi)

Stade Tunisien - AS MarsaArb : Khalil Jari (VAR : Khalil Trabelsi) Menzel Bourguiba : AS Soliman - Étoile du SahelArb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani)

AS Soliman - Étoile du SahelArb : Haythem Trabelsi (VAR : Seif Ouertani) Monastir : US Monastir - CA BizertinArb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak)

Déjà joués - Samedi 20 septembre

Kairouan : JS Kairouan 1 (Abdullay Kanou 11') - ES Zarzis 4 (Stanley Oguh 13', Innocent Nshuti 19', Moomen Rahmani 27', Stanley Oguh 40')

Gabès : AS Gabès 0 - CS Sfaxien 0

Classement après la 7e journée