Tunisie: Comité de pilotage du programme de logement social - Accélération de la distribution des logements sociaux à leurs bénéficiaires

21 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Le ministère de l'Equipement et de l'Habitat réaffirme son engagement à s'attaquer à la deuxième phase du programme avec la réalisation de nouveaux projets durant 2026.

Présidé par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, le comité de pilotage du programme de logement social a tenu, vendredi dernier, une séance de travail et ce dans le cadre de la poursuite des procédures de distribution de logements sociaux prêts à l'emploi à leurs bénéficiaires.

La réunion a été consacrée à l'information des listes définitives de candidats à bénéficier des logements sociaux et à l'approbation des barèmes de tarification pour chaque bénéficiaire de logements sociaux. La démarche concerne les projets finalisés et dont les logements sont prêts à l'emploi dans un certain nombre de délégations dans diverses régions de la république.

Les membres du comité de pilotage et un certain nombre de cadres du département ont pris part à cette réunion. Le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts concertés de tous les acteurs afin d'accélérer la distribution des logements sociaux prêts à l'emploi à leurs bénéficiaires dans les meilleurs délais.

Zouari a souligné l'engagement du ministère à continuer son action pour accélérer le rythme de réalisation du reste des projets et se préparer ainsi à lancer la deuxième phase du programme comportant de nouveaux projets de logements programmés durant l'année 2026.

