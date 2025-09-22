Tunisie: Le ministre des Affaires Étrangères participe à la 80eme session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York

Sur instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, M. Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne participant aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra à New York du 22 au 29 septembre 2025, sous le thème : « Ensemble, c'est mieux : quatre-vingts ans et au-delà pour la paix, le développement et les droits de l'Homme ».

Le Ministre prononcera la Déclaration de la Tunisie lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies et prendra part à la célébration de l'anniversaire de la fondation de l'Organisation onusienne. Il présentera également la vision de la Tunisie lors des réunions de haut niveau qui aborderont un ensemble de questions liées à la coopération multilatérale dans les domaines économique, financier, sanitaire, climatique, ainsi que celles concernant la femme et la jeunesse.

Le Ministre participera, en outre, aux réunions de coordination arabe et islamique, ainsi qu'à celles du Groupe des 77 + Chine, organisées en marge de la session, de même qu'à plusieurs activités de haut niveau consacrées en particulier à l'Initiative mondiale pour la santé et la paix.

Par ailleurs, le Ministre tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de pays frères et amis, ainsi qu'avec des représentants d'organes et d'organisations onusiennes. Ces entretiens seront l'occasion de renforcer les liens de coopération bilatérale et multilatérale, de diversifier les relations de partenariat dans tous les domaines, et d'échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.