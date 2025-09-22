Tunisie: Kairouan - Des monuments mal entretenus méconnaissables

Dans un état de vétusté avancé, certains édifices historiques datant de plusieurs siècles et qui menacent de s'effondrer sont devenus des dépotoirs.

Ainsi, le mausolée de l'Imam Sahnoun, principal instigateur du malékisme au Maghreb, ayant connu d'importants travaux de rénovation dans les années 90, ce qui a permis de mettre en exergue l'importance de la surélévation du monument menacé par les crues et la montée de la nappe phréatique, est aujourd'hui méconnaissable.

Rappelons que le mausolée Sidi Sahnoun, un grand jurisconsulte malékite, était visité par de nombreux Tunisiens et Arabes qui admiraient surtout sa coupole sur trompes.

Malheureusement, de nos jours, ce monument est devenu un lieu de débauche en l'absence de gardiennage. D'ailleurs, toutes ses portes et fenêtres sont dans un état lamentable et ses murs sont lézardés et suintant d'humidité. En outre, tout son environnement immédiat ainsi que le petit cimetière l'entourant sont devenus des dépotoirs, cela sans oublier les restes de matériaux de construction que des citoyens indélicats n'hésitent pas à déverser à proximité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les responsables à tous les niveaux sont appelés à intervenir d'urgence pour restaurer et entretenir ce mausolée portant le nom d'un grand théologien de l'Islam au Maghreb.

En outre, il serait souhaitable qu'on clarifie le statut juridique pour identifier les responsables de la sauvegarde de tel ou tel monument.

Les souks El Majel, une zone de non-droit...

Par ailleurs, à Kairouan, il y a de vieux souks qui portent allègrement leur sept siècles d'existence. Les souks El Majel, pour ne citer que ceux-là, faisaient partie d'une zone marchande et industrielle liée au tannage qui fleurissait dans la région de Kairouan depuis le XIIIe siècle grâce à l'élevage bovin dans les agglomérations environnantes. Ces souks qui datent donc de l'époque hafside ont été construits sur des citernes qui servent à la récupération des eaux de pluie.

Cet ensemble architectural est tombe en désuétude dans les années 1900. Depuis, plusieurs restaurations ont été entreprises, ce qui a permis de sauver ces lieux où 14 boutiques ont été aménagées pour les artisans.

Malheureusement, depuis plus de 6 ans, les souks El Majel sont de nouveau tombés dans l'oubli. Toutes les boutiques sont désormais fermées et les ruelles situées a proximité de ces souks sont devenues sombres le soir, devenant une zone de non-droit et le fief d'alcooliques et de délinquants...

A part cela, beaucoup de petites et belles mosquées, dans un état de vétuste avancé, risquent de s'écrouler à tout moment, sans oublier le fait que la vieille ville est en train de perdre de ses composantes architecturales, à l'exemple des portes cloutées, des encadrements sculptés et des fenêtres de type zlabia dérobés par des malfrats.

Espérons que le projet de restauration de la Médina de Kairouan et de la Grande Mosquée Okba, grâce à un don saoudien, sera concrétisé dans les plus brefs délais, ce qui permettra de restaurer les vieilles boutiques servant actuellement de dépôts ainsi que les maisons dont les murs risquent des s'écrouler à tout moment et qui sont infestées de scorpions et de détritus.