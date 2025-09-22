Tunisie: Le ministère de l'Intérieur repense ses services - Une administration plus proche du citoyen

Le ministère de l'Intérieur engage une refonte majeure de ses services administratifs, en séparant les fonctions de la police judiciaire des tâches administratives au sein des postes de police. L'objectif est de fluidifier les démarches, améliorer l'accueil du public et alléger la charge des agents.

Une réforme bien accueillie, qui marque une étape décisive vers une administration de proximité, modernisée et tournée vers les besoins du citoyen.

Les annonces récentes émanant du ministère de l'Intérieur, portant sur une refonte profonde des services administratifs dans les postes de police, ont été largement saluées par les citoyens comme par les agents.

Pour les usagers, cette réforme met fin à un calvaire administratif souvent dénoncé et marqué par les files d'attente interminables, les retards dans le traitement et la délivrance de documents essentiels (carte d'identité, passeport, casier judiciaire), ainsi que la confusion entre les services.

En simplifiant les démarches et en réduisant les délais, l'administration répond enfin à une attente sociale forte.

La mesure visant la création d'unités dédiées spécifiquement à l'accomplissement des tâches administratives au sein des postes de police est également perçue comme une bouffée d'oxygène du côté des forces de l'ordre.

En effet, les policiers étaient jusqu'ici chargés simultanément de missions judiciaires et administratives, une situation qui alourdit considérablement leur charge de travail et crée le plus souvent des tensions avec le public.

La séparation des fonctions devrait ainsi permettre une meilleure répartition des tâches et une amélioration notable de la relation entre les agents de police et les citoyens.

Des postes de police repensés pour mieux accueillir le public

Au coeur de cette réforme, la séparation entre les services judiciaires et ceux à caractère administratif au sein des postes de police. L'objectif affiché est de faire de ces espaces des lieux d'accueil et de service public, à l'image des guichets administratifs classiques, tout en maintenant leur mission sécuritaire. Cette restructuration permettra de créer une interface plus directe et conviviale entre l'État et ses citoyens.

Il s'agit en fait d'inscrire le poste de police dans le tissu quotidien des citoyens, en tant que service public de proximité.

Cette transformation s'accompagne actuellement d'une digitalisation accélérée des services administratifs. Deux plateformes électroniques ont déjà été mises en place.

La première informe automatiquement les citoyens lorsque leurs documents (CIN, passeport, bulletin n°3) sont prêts. La seconde, développée en partenariat avec le ministère de l'Éducation, est spécifiquement dédiée aux élèves de terminale.

Elle leur permet d'entamer les démarches pour l'obtention de leur carte d'identité nationale sans avoir à se déplacer. Des équipements seront prochainement installés dans les lycées pour finaliser les procédures sur place, selon des déclarations radiophoniques de certains responsables relevant du ministère de l'Intérieur.

Autre nouveauté majeure, la mise en service prochaine de cartes d'identité électroniques et de passeports biométriques. Ces documents, conformes aux normes internationales, permettront d'améliorer la sécurité, de lutter contre la fraude, et de faciliter les procédures administratives tant au niveau national qu'international.

Une administration en phase avec les attentes des citoyens

Ces réformes s'inscrivent dans le cadre des orientations émanant du haut sommet de l'État, qui plaide en faveur d'un rapprochement concret entre l'administration et les citoyens, ainsi que pour une modernisation des institutions fondée sur la transparence et la justice sociale.

En instaurant une administration plus proche, plus rapide et plus efficace, le ministère de l'Intérieur s'inscrit dans une vision globale de refondation de l'action publique. Il affirme ainsi sa volonté de placer le citoyen au centre des politiques publiques.

La réorganisation des postes de police, la numérisation des démarches administratives, la simplification des procédures et l'introduction des documents électroniques constituent les piliers d'une nouvelle ère administrative.

Cette réforme incarne une volonté politique claire de faire de l'administration un véritable service public, au service de tous les Tunisiens, sans exception.

Il va de soi qu'une réforme d'une telle envergure, largement souhaitée par les citoyens et par les agents de police, requiert non seulement des crédits budgétaires supplémentaires, mais aussi des programmes de formation soutenus.

Il est essentiel de mobiliser les moyens nécessaires pour opérer une rupture nette avec l'image classique des postes de police, qui a parfois contribué à détériorer la perception du corps policier et à creuser le fossé entre les agents et les citoyens.