Madagascar: La Balançoire - Fermeture définitive de la boîte de nuit

La boîte de nuit La Balançoire, gérée depuis 2021 par Roland Ardile, a été définitivement fermée ce samedi matin à la suite d'une descente des forces de l'ordre. Lors d'un contrôle, des substances illicites y auraient été découvertes, entraînant la fermeture immédiate de l'établissement.

Fermetures et perquisitions

L'opération ne s'est pas limitée à La Balançoire. Plusieurs sociétés liées au groupe Esanandro ont également été touchées : les plateformes Beepeo, e-VTC, Esanandro, ou encore e-tech consulting ont été fermées. L'établissement hôtelier Mantasoa Lodge a fait l'objet d'une perquisition, tandis que les bureaux du groupe, situés à l'immeuble Trade Tower, ont été scellés.

Fondé en 2019 par Pierre-Paul Ardile, PDG du groupe Arkeup en France et père de l'accusé, ainsi que par Tahina Razafindramalo, ancien ministre du Développement numérique, des Postes et Télécommunications et ex-Chief Digital Officer à la Présidence, le groupe Esanandro s'était développé dans des secteurs variés : services numériques et de mobilité, logistique urbaine, restauration et hôtellerie. En quelques années, le groupe a créé près de 1000 emplois locaux et s'est imposé comme un acteur important de l'économie malgache.

Lourdes conséquences

À l'origine de cette affaire, un litige d'ordre privé survenu fin août. Roland Ardile et son ami Ilias El Quadri avaient été impliqués dans une altercation avec un tiers, qui avait déposé plainte. Ce signalement a conduit les forces de l'ordre à lancer des avis de recherche. Les deux hommes, après s'être présentés volontairement à la gendarmerie, sont aujourd'hui détenus à la maison de force de Tsiafahy.

Ce qui aurait pu rester un simple différend personnel s'est transformé en une affaire judiciaire aux ramifications beaucoup plus graves. Les charges qui pèsent sur les deux hommes dépassent la simple violence : détention, trafic et vente de stupéfiants sont évoqués par les enquêteurs.

Au-delà de l'image ternie du groupe, ce sont des centaines d'emplois qui se retrouvent aujourd'hui directement menacés, plongeant de nombreuses familles dans l'incertitude et fragilisant tout un écosystème de partenaires et de sous-traitants.