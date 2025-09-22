La concomitance des coupures d'électricité et de la pénurie d'eau fait monter la pression sociale dans la capitale, avec des appels à manifester et un risque de crispation politique. Pour sauver la mise, le MEH met en avant des solutions déjà en cours de mise en oeuvre.

Rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) et réduire, palier après palier, les délestages. Tel est l'objectif des mesures mises en oeuvre par le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), qui soutient que la situation progresse dans la bonne direction, malgré les difficultés actuelles.

D'après les informations, les coupures fréquentes sont favorisées par une série d'événements défavorables. L'étiage s'ajoute à l'indisponibilité de plusieurs unités -- VESTOP (Antsirabe), AKSAF et CTA-2 (Ambohimanambola) -- retranchant environ 25% de capacité (30 à 50 MW).

En outre, la centrale d'Andekaleka délivre actuellement entre 40 MW à 60 MW au lieu de 120 ; AKSAF plafonne à 40 MW pour 60 attendus et CTA-2 produit 20 MW au lieu des 24 prévus. En conséquence, des délestages tournants s'imposent, le temps de remobiliser l'offre.

Solutions

La riposte se déploie sur trois horizons. À très court terme, la remise en service accélérée des groupes indisponibles (CTA-2, VESTOP, AKSAF) est en cours et sera combinée avec le démarrage des turbines TAC-1 et TAC-2 (12 à 15 MW chacune), le renfort des producteurs privés aux côtés de la Jirama ; et le déclenchement d'« ensemencement de nuages » dès que les conditions le permettront pour relever les niveaux d'eau.

À court terme, le MEH mise sur l'accélération du « paquet solaire 50 MW », dont 30 MW pour Antananarivo : Ambatomirahavavy (1,5 MW) est en essais techniques pour une injection avant fin septembre ; Ampangabe (11,5 MW) a posé 50% des panneaux ; Ambohidrano-Atsinanana (7 MW) a atteint 10% d'avancement et Fieferamanga-Imerintsiatosika (9 MW) est en construction.

Haute capacité

En parallèle, l'Etat prévoit déjà l'acheminement des blocs moteurs pour la centrale thermique de 105 MW, de Toamasina à Ambohimanambola. Les ponts de la RN2 ont été renforcés et les convois exceptionnels (7 blocs-moteurs, 7 alternateurs, 3 transformateurs) devraient commencer à partir de cette semaine.

Par ailleurs, le projet de centrale solaire de 100 MW à Tsarasaotra (170 000 panneaux, 200 MWh de batteries sur 100 ha) entre en phase d'examen des offres technique et financière. Réalisé par étapes sur un an, le projet injectera progressivement de l'électricité dans le réseau via la sous-station d'Antanandrano, déjà prête.

Bref, avec une pointe de 250-260 MW sur le RIA et des demandes de raccordement en forte hausse, le MEH appelle au calme et à la protection des infrastructures. La feuille de route a été présentée samedi 20 septembre 2025 au site AKSAF Power Ambohimanambola par le ministre Jean-Baptiste Olivier, accompagné du DG de la Jirama, Ron Weiss.