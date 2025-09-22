Madagascar: Litiges fonciers à Laniera - Des héritiers sortent de l'ombre

Une déclaration vient relancer le débat autour du terrain de « Laniera Tsarasaotra », au moment où une partie du site est actuellement en remblai pour des projets immobiliers et où d'autres voix contestent ces travaux et revendiquent également la propriété du terrain. Réunis devant la presse le 19 septembre dernier, les familles « Razafimanantsoa, Rakotondravao et Rafalimanana », qui affirment être des héritiers, se sont exprimés pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur patrimoine familial.

« Nous sommes les descendants des feus Razafimanantsoa, Rakotondravao et Rafalimanana. Ce terrain nous appartient et nous détenons les documents officiels qui en attestent », ont-ils affirmé d'emblée, dénonçant les informations qu'ils estiment de nature à « semer le trouble et à désorienter l'opinion publique ». Ils ont rappelé que « la parcelle initialement identifiée sous le titre n°2838 avait été acquise par leur ancêtre en 1957 auprès de la compagnie coloniale de Madagascar ». « Le terrain a ensuite été enregistré sous le titre n°1599-H, connu sous le nom d'Anosilava », poursuivent-ils.

Expropriation

Selon leur déclaration, une partie du terrain, d'une superficie de 168 hectares, avait été expropriée par l'État malgache le 5 juin 1973, et intégrée au titre n°5743-H dénommé « Anosilava domaine ». Mais comme les héritiers le soulignent, « cette expropriation n'a pas été réalisée dans son contenu ». Ils indiquent avoir saisi la justice pour obtenir restitution. Le tribunal leur aurait donné raison et ordonné la rétrocession complète de la portion incluse dans le titre n°5743-H.

Avec ce jugement, les héritiers affirment aujourd'hui que « leur droit est incontestable ». « Nous déclarons publiquement que nous sommes les seuls propriétaires légitimes de ce terrain. Seules les personnes ayant conclu un accord avec nous peuvent en détenir une portion », ont-ils martelé.

Cette prise de position intervient alors que la mise en remblaiement d'une partie du terrain attise les tensions. Si certains y voient une étape nécessaire pour avancer des projets immobiliers, d'autres dénoncent un empiètement et réclament une reconnaissance de leurs droits. La bataille autour de « Laniera Tsarasaotra » semble ainsi loin d'être close. A suivre.