Face à la demande croissante de compétences numériques, Madagascar a adopté le 19 septembre 2025 une stratégie nationale de digitalisation de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP). Cette initiative, soutenue par l'UNESCO et plusieurs partenaires techniques et financiers, vise à former 40 000 techniciens du numérique d'ici 2028, selon la ministre de l'ETFP, Marie Marcelline Rasoloarisoa. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit de former 6 000 jeunes par an pendant les trois prochaines années.

Réformes

La stratégie ne se limite pas à la formation : elle prévoit également la création de nouvelles filières liées aux TIC, la digitalisation des examens nationaux, et le déploiement d'une plateforme e-learning ouverte à tous. Le plan inclut aussi une amélioration de la gouvernance du secteur de la formation professionnelle à travers des outils numériques, pour plus de transparence et d'efficacité. Un accent particulier sera mis sur l'inclusion des femmes et des jeunes des zones rurales, afin de leur permettre un accès équitable à l'économie numérique.