Madagascar: Archidiocèse d'Antananarivo - Mgr Mamiarisoa Randrianifahanana, officiellement Évêque Auxiliaire

22 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

L'Archidiocèse de la capitale s'est enrichi d'un évêque auxiliaire, officiellement accueilli lors d'une messe solennelle hier, dimanche 21 septembre 2025, au collège Saint-Michel Amparibe. Une nomination qui traduit le dynamisme d'une Église en pleine croissance et désireuse de mieux répondre aux attentes des fidèles.

Il s'agit de la première nomination épiscopale du Pape François pour Madagascar. La cour du collège Saint-Michel Amparibe était comble hier pour la messe de nomination de Mgr Mamiarisoa Randrianifahanana comme évêque auxiliaire d'Antananarivo. Dans une atmosphère de ferveur et de joie, prêtres, religieux et laïcs ont entouré le nouvel évêque.

L'Archevêque a salué une étape majeure pour l'Église Catholique, appelée à mieux répondre aux besoins spirituels d'une capitale en pleine effervescence. Cette nomination incarne le dynamisme d'une Église qui continue de grandir et de s'adapter aux réalités de son temps. Et revêt un double enjeu que sont de garantir une gouvernance plus efficace et assurer une proximité accrue avec les fidèles.

Parcours

Né en 1967 à Fiakarana-Ambohitrimanjaka, benjamin d'une fratrie de 14 enfants, Mgr Randrianifahanana a été ordonné prêtre en 1997. Aumônier, recteur de séminaire, missionnaire pendant plus de dix ans à La Réunion, puis formateur à Antsirabe, il a été nommé vicaire général de l'archidiocèse en 2023. Son itinéraire, entre enracinement local et ouverture internationale, témoigne de sa fidélité au service de l'Église.

Des responsabilités au service de l'avenir

En tant qu'évêque auxiliaire, Mgr Randrianifahanana secondera l'Archevêque d'Antananarivo dans ses charges pastorales et administratives. Son rôle consistera à assurer une présence plus régulière dans les paroisses, à dispenser les sacrements, notamment la confirmation, et à coordonner plusieurs services pastoraux.

Dans un archidiocèse aussi vaste et peuplé qu'Antananarivo, marqué par des défis sociaux et spirituels immenses, sa mission vise à renforcer la proximité avec les fidèles et à assurer une gouvernance plus efficace. Il conviendrait de noter que comme évêque auxiliaire, Mgr Randrianifahanana ne remplace pas l'archevêque mais le seconde. Une marque de confiance que démontre Rome dans le dynamisme d'une Église Catholique malgache, tananarivienne tournée vers l'espérance.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
