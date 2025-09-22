Madagascar: Compétition interclubs CAF - Elgeco Plus et AS Fanalamanga accrochés

Lors d'un week-end marqué par les compétitions continentales, les clubs malgaches ont livré des performances encourageantes mais n'ont pas réussi à s'imposer. En Ligue des Champions de la CAF, Elgeco Plus a concédé un nul (1-1) face aux Silver Strikers du Malawi, tandis que, en Coupe de la Confédération, l'AS Fanalamanga a également été tenue en échec (1-1) par le Ferroviário de Maputo (Mozambique) lors du premier tour préliminaire.

Ligue des Champions CAF

L'Elgeco Plus de Madagascar a été tenu en échec (1-1) par les Silver Strikers du Malawi, dans le cadre du premier tour aller de la Ligue des Champions de la CAF, sur la pelouse synthétique de Côte d'Or à Maurice. Ce match, disputé sous une chaleur étouffante, a offert un spectacle intense, marqué par des moments de domination alternée et des émotions fortes.

Dès le coup d'envoi, les Malgaches affichent leurs ambitions. Portés par une entame dynamique, ils ont ouvert le score dès la 15e minute grâce à une réalisation de Tony, qui a su exploiter une belle combinaison offensive. Ce but précoce a galvanisé les protégés de l'entraîneur Careca, qui ont dominé les débats en première période, imposant leur rythme face à des Malawites encore en rodage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, au retour des vestiaires, les Silver Strikers haussent le ton. Plus agressifs, ils ont mis sous pression la défense d'Elgeco Plus, qui a fini par craquer à la 54e minute. Sur un centre précis de Dan Sandukila, Andrews Joseph s'est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets, égalisant ainsi pour les visiteurs. Le match retour aura lieu le 27 septembre à Malawi.

Coupe de la CAF

De son côté, l'AS Fanalamanga, engagée en Coupe de la Confédération CAF, n'a pas non plus réussi à faire la différence lors de son match aller du premier tour préliminaire. Face au Ferroviário de Maputo, les Malgaches ont obtenu un nul (1-1) dans une rencontre équilibrée.

Hermino a inscrit le premier but pour l'AS Fanalamanga à la 68e minute avant que les Mozambicains n'égalisent à la 83e minute. Malgré une prestation solide, l'AS Fanalamanga devra se montrer plus efficace lors du match retour au Mozambique pour espérer poursuivre l'aventure continentale.

Ces résultats mitigés placent les deux clubs malgaches dans une position où tout reste possible, mais où la vigilance sera de mise. Pour Elgeco Plus comme pour l'AS Fanalamanga, les matchs retours s'annoncent décisifs.