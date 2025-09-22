Madagascar: Trafic d'héroïne - Un opérateur économique arrêté à Nosy Be

Quatre nouvelles arrestations viennent alourdir l'affaire de trafic de cocaïne qui secoue Nosy Be depuis mars dernier. Avant-hier, la gendarmerie a interpellé sur place un opérateur économique ainsi que trois autres individus. Soupçonnés d'être impliqués dans le vaste réseau, ils seraient liés à la douzaine de personnes déjà placées sous mandat de dépôt, dont huit gendarmes, actuellement incarcérés à la maison de force de Tsiafahy et à la maison centrale d'Antanimora.

Selon les enquêteurs, l'opérateur économique arrêté serait le principal cerveau de l'affaire. Actif dans les opérations de devises, il est accusé d'avoir recyclé l'argent du trafic par le biais de transactions financières et d'opérations douteuses. Des malversations foncières, réalisées en complicité avec des acteurs de la justice, lui sont également reprochées.

Les quatre suspects devraient être prochainement présentés devant le parquet. Le pôle anticorruption, juridiction saisie, coordonne le dossier tandis que la cellule anti-narcotique de la section des recherches criminelles de la gendarmerie nationale poursuit les investigations. L'affaire, qui révèle l'ampleur des ramifications du trafic, reste suivie de près par l'opinion publique.