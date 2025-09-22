Madagascar: Concert - Ambondrona enchante le Palais des sports par deux fois

22 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Comme celui de vendredi, le deuxième concert d'Ambondrona, qui a débuté à 15h 30 hier, affichait complet, confirmant la fidélité des fans du groupe. Les cinq membres emblématiques étaient présents : Kix, Beranto, Honty, Blanc et Ranto.

Dès l'entrée sur scène, le public a été immédiatement captivé. Un compte à rebours de deux minutes a précédé l'arrivée du groupe, accompagné des acclamations des spectateurs, de jeux de lumière dynamiques et d'effets spéciaux projetés sur grand écran. La scène centrale, installée au milieu de la salle, permettait à chacun de sentir de près l'énergie du groupe.

Le véritable point fort du concert a été la mise en scène musicale grandiose. Ambondrona n'a pas seulement joué ses morceaux : le groupe a fait appel à des orchestres, des choristes, au Quatuor Squad, à des percussionnistes et à des saxophonistes tels que Tahiana Vibes, créant un univers sonore riche et unique. Chaque chanson gagnait en profondeur et en émotion, transformant le concert en une expérience immersive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le répertoire a enchaîné des morceaux emblématiques qui ont fait vibrer le public : Havaoziko ny Eny, suivie de Hono hoy aho et Ampy ahy, des titres chers aux fans. L'ambiance a atteint son apogée avec Fito andro, moment où le public s'est littéralement déchaîné, dansant et chantant en parfaite harmonie avec le groupe. La salle était comble, la ferveur des spectateurs palpable à chaque instant.

Seul bémol de la soirée: le système sonore, jugé insuffisant par certains spectateurs, n'a pas toujours été à la hauteur de la performance exceptionnelle offerte sur scène.

Ce concert d'Ambondrona au Palais des sports a été un véritable moment de partage musical. Malgré un léger souci technique sur le son, la soirée restera gravée dans les mémoires comme un spectacle complet et immersif, fidèle à la réputation d'Ambondrona.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.