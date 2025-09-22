Madagascar: Concert - Ambondrona enchante le Palais des sports par deux fois

Comme celui de vendredi, le deuxième concert d'Ambondrona, qui a débuté à 15h 30 hier, affichait complet, confirmant la fidélité des fans du groupe. Les cinq membres emblématiques étaient présents : Kix, Beranto, Honty, Blanc et Ranto.

Dès l'entrée sur scène, le public a été immédiatement captivé. Un compte à rebours de deux minutes a précédé l'arrivée du groupe, accompagné des acclamations des spectateurs, de jeux de lumière dynamiques et d'effets spéciaux projetés sur grand écran. La scène centrale, installée au milieu de la salle, permettait à chacun de sentir de près l'énergie du groupe.

Le véritable point fort du concert a été la mise en scène musicale grandiose. Ambondrona n'a pas seulement joué ses morceaux : le groupe a fait appel à des orchestres, des choristes, au Quatuor Squad, à des percussionnistes et à des saxophonistes tels que Tahiana Vibes, créant un univers sonore riche et unique. Chaque chanson gagnait en profondeur et en émotion, transformant le concert en une expérience immersive.

Le répertoire a enchaîné des morceaux emblématiques qui ont fait vibrer le public : Havaoziko ny Eny, suivie de Hono hoy aho et Ampy ahy, des titres chers aux fans. L'ambiance a atteint son apogée avec Fito andro, moment où le public s'est littéralement déchaîné, dansant et chantant en parfaite harmonie avec le groupe. La salle était comble, la ferveur des spectateurs palpable à chaque instant.

Seul bémol de la soirée: le système sonore, jugé insuffisant par certains spectateurs, n'a pas toujours été à la hauteur de la performance exceptionnelle offerte sur scène.

Ce concert d'Ambondrona au Palais des sports a été un véritable moment de partage musical. Malgré un léger souci technique sur le son, la soirée restera gravée dans les mémoires comme un spectacle complet et immersif, fidèle à la réputation d'Ambondrona.