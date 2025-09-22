Cameroun: Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang

22 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Le paysage médiatique camerounais est en deuil ce dimanche 21 septembre 2025. Pierre Laverdure Ombang, directeur général de Galaxie TV et ancien journaliste vedette d'Equinoxe Télévision, est décédé brutalement à Ngaoundéré.

Victime d'un malaise cardiaque alors qu'il couvrait la campagne présidentielle du candidat Issa Tchiroma Bakary, il a succombé malgré une intervention médicale urgente. Transporté inconscient à l'hôpital régional, son décès a été confirmé vers 19 heures, plongeant ses proches et la corporation journalistique dans une profonde stupeur.

Professionnel reconnu pour son engagement et sa rigueur, Pierre Laverdure Ombang incarnait l'excellence journalistique camerounaise. Sa disparition souligne les risques encourus par les journalistes couvrant des événements politiques à haute tension, notamment dans un contexte électoral.

Le candidat Issa Tchiroma, dont la campagne est marquée par une mobilisation populaire, perd un témoin clé de sa démarche politique. Cette tragédie rappelle également l'importance des conditions de travail des reporters sur le terrain, où l'accès aux soins d'urgence reste un défi. La communauté médiatique exige désormais des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des professionnels lors des assignments exigeantes.

