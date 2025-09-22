Gabon: Les femmes des groupes socio-culturels du PDG à l'écoute des candidats Mavie Abouna Larosa et Victoire Amogho-Matope

Elles étaient nombreuses, les femmes venues échanger avec le candidat du Parti Démocratique Gabonais (PDG) aux législatives, Mavie Abouna Larosa et la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope.

Cet échange entre les candidats et les femmes responsables des groupes socio-culturels du parti dit de "masse avait pour objectif, de les sensibiliser sur les enjeux de ces joutes électorales.

Le troisième arrondissement de la commune de Franceville vibre au rythme d'une bonne ambiance électorale. Les candidats du Parti Démocratique Gabonais (PDG) aux législatives, Mavie Abouna Larosa et la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope ont échangé avec les femmes responsables des groupes socio-culturels de leur formation politique(PDG). Elles ont été édifiées sur les principaux enjeux du scrutin du 27 septembre prochain et les raisons de la candidature PDG-UDB aux législatives au sein du troisième arrondissement de Franceville.

" Vous êtes le socle du PDG", a clamé le directeur de campagne du candidat Mavie Abouna Larosa, Dieudonné Wayi, précisant que " même en temps de pluie, de soleil, le PDG a toujours su compter sur vous", a-t-il ajouté.

Pour Dieudonné Wayi, ces élections couplées à valeurs de test sont intimement rattachées à la survie du parti, de même à sa capacité à se régénérer. C'est la raison pour laquelle, celui qui a aussi la casquette de membre du bureau politique du PDG a exhorté les femmes de sa formation politique à " apporter massivement leurs voix samedi pour que le PDG continue d'exister", a-t-il souhaité.

Prenant la parole à son tour, la tête de liste du PDG aux locales dans le 3e arrondissement Victoire Amogho-Matope a d'abord envoyé un message à ses adversaires et recentré le débat autour de cette campagne quelque peu tendue. soulignant que : " c'est une bataille dans les urnes et non entre personne", avant d'inviter les femmes présentes dans la salle à être " garants de la victoire cash du PDG " au sein de cette circonscription électorale.

Même appel à la mobilisation pour ce qui du candidat aux législatives, Mavie Abouna Larosa, lequel s'est dit confiant quant à la capacité de cet électorat à convertir en acte, les consignes reçues.

Les candidats PDG investis dans le troisième arrondissement de la commune de Franceville poursuivent leur campagne de proximité. Tous les quartiers dudit arrondissement seront visités, Mavie Abouna Larosa et les siens vont dévoiler leur programme et leurs ambitions pour ces populations qu'ils comptent défendre.