Ile Maurice: Un battant nommé Nitish Ramanna

À 30 ans, Nitish Ramanna, résident de Pamplemousses, incarne la force, la résilience et la détermination. Né sans sa main gauche, il aurait pu se laisser décourager par les difficultés et le regard des autres. Mais Nitish a choisi de transformer cette différence en une véritable force de caractère et de vivre pleinement sa vie. Son enfance n'a pas toujours été facile. À l'école, il a souvent été victime de moqueries et de jugements, au point de porter des chemises à manches longues pour cacher sa main.

Pourtant, ce qui aurait pu briser sa confiance est devenu le socle de sa force intérieure. C'est à l'université que sa vie a pris un nouveau tournant : le soutien de ses amis et de ses enseignants l'a aidé à accepter pleinement qui il est et à s'affirmer avec fierté.

Sa famille a joué un rôle central dans son parcours. Ses parents l'ont toujours encouragé et poussé à accomplir chaque chose comme n'importe quel autre jeune. «Mo bann paran finn touzour motiv mwa, zot finn pous mwa pou fer tou parey kouma bann lezot dimounn», dit-il avec émotion. Son cousin proche, Yanish Ramanna, a également été un pilier dans sa vie, toujours présent pour le soutenir à chaque étape.

Aujourd'hui, Nitish vit pleinement sa jeunesse et profite pleinement de la vie. Il va à la mer, sort avec ses amis et fait tout ce que les autres jeunes font, avec la même joie et l'énergie. Pour lui, chaque moment est précieux et la vie mérite d'être vécue à fond, peu importe les défis. «Rien ne doit nous arrêter, tout est dans l'esprit», affirme-t-il avec conviction.

Rien n'est impossible

Même si son parcours professionnel ne correspond pas encore parfaitement à son domaine d'études, il ne baisse jamais les bras. Sportif et adepte de la spiritualité, il repousse sans cesse ses limites : il a récemment gravi Le Morne-Brabant, prouvant que rien n'est impossible pour celui qui croit en lui-même.

Pour lui, le handicap ne définit pas une personne. «Les vraies barrières sont dans l'esprit, pas dans le corps», affirme-t-il. Son message à l'intention des jeunes et des personnes en situation de handicap est clair : ne jamais abandonner, vivre pleinement et croire en soi.

Nitish Ramanna n'est pas seulement un survivant, il est un exemple humain et inspirant. Un modèle vivant qui démontre qu'avec de la détermination, de la positivité et l'amour de la vie, on peut transformer chaque défi en victoire. Comme il aime le rappeler : «Un vrai combattant remporte toujours sa bataille.»