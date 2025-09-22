Ile Maurice: Des coups de feu tirés et un suspect arrêté

Une violente altercation a éclaté devant la boîte de nuit «Le Safari» dans la nuit de samedi à ce dimanche, aux alentours de 4 heures du matin. Ce qui semblait au départ être une querelle entre individus a rapidement pris une tournure inquiétante lorsqu'un homme a été vu brandissant une arme avant que plusieurs coups de feu ne soient entendus.

L'affaire a été rendue publique grâce à une vidéo de l'incident qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche. Dans celle-ci l'on peut voir un individu tenant ce qui semble être une arme à feu. Quelques secondes plus tard, plusieurs détonations retentissent, provoquant un vent de panique parmi les personnes présentes sur les lieux. On y voit les témoins fuir précipitamment alors que la situation dégénère.

Selon les premières informations recueillies par la police, le tireur présumé aurait été identifié comme un dénommé Cédric Begué, alias Tony, un habitant de Baie-du-Tombeau. Il serait également le neveu de Jimmy Coloso, figure bien connue des services de police notamment pour ses nombreux démêlés avec la justice.

A ce stade, le mobile de cette rixe n'a pas encore été clairement établi mais les enquêteurs n'écartent aucune piste y compris celle d'un règlement de comptes.

Aucun blessé n'a, pour l'heure, été officiellement signalé. Toutefois, une enquête pour tentative de meurtre et possession illégale d'arme à feu a été ouverte. Les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) et ceux de la Field Intelligence Office (FIO) de Grand-Baie exploitent actuellement les images de vidéosurveillance ainsi que d'autres pistes et ont procédé à l'arrestation du principal suspect.