Madagascar: Pétanque/Mondiaux de Rome - Le duo Lova-Fana champion du monde en doublette mixte

Le duo Lova-Fana est sacré champion du monde en doublette mixte à Rome. De son côté, Baloty a échoué de peu au titre en épreuve individuelle, battu par l'Italien Diego Rizzi en finale.

Exploit à Rome. La doublette malgache formée par Lova Rakotoarisoa et Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, dite Fana, a décroché hier le titre de championne du monde en doublette mixte lors de la 6e édition des championnats du monde de pétanque. Les deux joueurs ont battu en finale la paire française composée du multiple champion Dylan Rocher et d'Audrey Bandiera sur le score de 13 à 10.

La victoire est d'autant plus éclatante que les Malgaches ont dominé tout le parcours. Premiers à l'issue des tours qualificatifs disputés en système suisse, ils ont ensuite éliminé l'Algérie en huitièmes (13-2), le Cambodge en quarts (13-3) puis Monaco en demi-finale (13-0). En finale, ils ont toujours mené au score, 8-5 à la 6e mène puis 12-6 à la 10e, profitant des erreurs de Dylan Rocher.

Ce sacre est le cinquième titre mondial de l'histoire pour Madagascar. Après les victoires en triplettes hommes en 1999 à La Réunion et en 2016 à Antananarivo, et les deux sacres juniors en 2003 en République tchèque puis en 2017 en Chine, la Grande Île s'impose de nouveau parmi les grandes nations de la pétanque. S'y ajoutent les titres obtenus dans les épreuves de tir de précision masculin, féminin et junior. Madagascar aurait même pu réussir un doublé historique.

De belles performances d'ensemble

En tête-à-tête masculin, Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty, s'est incliné en finale face à l'Italien Diego Rizzi, champion du monde en titre par équipes. Après un départ serré (5-5), l'Italien a creusé l'écart et s'est imposé 13-8 en quinze mènes.

Baloty avait pourtant réalisé un superbe parcours, éliminant le Luxembourg (13-3), la France (13-2) puis la Malaisie en demi-finale (13-10). Ce revers rappelle ses deux autres finales perdues dans la même épreuve en 2017 et 2022.

Au total, Madagascar a atteint la phase finale dans quatre des cinq épreuves disputées à Rome. En doublette masculine, Baloty et Lova se sont arrêtés en demi-finale face à la Suisse, après avoir battu les Français (13-10) et les Cambodgiens (13-2).

Chez les dames, Nomenjanahary Fanantenana et Nirinaniaina Lalatiana Saholy, dite Tita, ont elles aussi atteint le dernier carré, battues par la France après avoir écarté le Danemark et la Tunisie. Seul le tête-à-tête féminin a échappé aux Malgaches, qui n'ont pas franchi les phases qualificatives.