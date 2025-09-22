Madagascar: Santé publique - Des tests de mémoire pour détecter l'Alzheimer

Un test de mémoire ouvert au public a permis samedi à cent trente personnes de vérifier l'état de leur santé mentale. Une initiative menée par Madagascar Alzheimer Masoandro Mody.

L'Alzheimer peut toucher tout le monde, y compris les jeunes. À l'occasion du mois mondial de sensibilisation, l'association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody a proposé samedi un test de mémoire gratuit, destiné à évaluer l'état de santé mentale des participants et à contribuer à la prévention de cette maladie dégénérative. Au total, cent trente personnes en ont bénéficié.

« Les adultes devraient tester leur mémoire au moins une fois par an, tandis que ceux qui soupçonnent d'être atteints de la maladie peuvent le faire tous les cinq à six ans », explique un neurologue, insistant sur l'importance d'un dépistage régulier.

Le test repose sur plusieurs questions explorant différents domaines : langage, mémoire et orientation. Les résultats permettent d'identifier les personnes vulnérables et de les orienter vers un médecin ou un neurologue pour un diagnostic approfondi.

Prévenir la maladie

Pour prévenir l'Alzheimer, stimuler le cerveau est essentiel. Les activités recommandées incluent des jeux de mémoire, de tactique et de stratégie, tels que le fanorona, le puzzle, le katro ou le domino. Ces exercices ludiques aident à maintenir et à améliorer les fonctions cognitives.

Parmi les dix signes avant-coureurs de la maladie figurent : la perte de mémoire, les difficultés à accomplir les tâches quotidiennes, les troubles du langage, la désorientation dans le temps et l'espace, le jugement affaibli, les difficultés face aux notions abstraites, l'égarement d'objets, les changements d'humeur ou de comportement, les difficultés à comprendre les informations visuelles et spatiales, ainsi que le retrait des activités sociales ou professionnelles.

« C'est aussi l'une des raisons qui m'a motivée à venir ici : savoir si ma mémoire présente un risque », confie Jeannette Raheliarimanga, participante originaire d'Antaninandro. L'oubli régulier de ses médicaments l'a incitée à se faire dépister.

En plus du test de mémoire, des dépistages du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'indice de masse corporelle (IMC) étaient également proposés. Ces facteurs - diabète, hypertension et surpoids - augmentent le risque de développer la maladie. Leur prise en charge précoce permet de limiter les dangers et de mettre en place des mesures préventives adaptées.

« Il est essentiel de prendre des précautions et de consulter un spécialiste du cerveau et de la santé mentale afin de bénéficier d'un suivi médical et de conseils permettant de ralentir la dégradation des fonctions cognitives », rappelle Muriel Rason-Andriamaro, vice-présidente de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody.

Où aller en cas de suspicion?

En cas de suspicion de maladie d'Alzheimer, il est recommandé de consulter d'abord un médecin généraliste, puis éventuellement un neurologue, un gériatre ou un psychiatre.Il n'existe pas encore de traitement curatif pour cette maladie. Les médicaments disponibles visent uniquement à réduire son impact sur le quotidien du patient et à améliorer son confort.

L'association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody lutte contre l'Alzheimer et les maladies apparentées, et propose écoute et orientation à toutes les personnes concernées.On estime à 40 000 le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à Madagascar.Mialisoa Ida