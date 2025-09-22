Madagascar: Rallye/22e Tour de Tana - Mathieu arrache sa première victoire

L'équipe Mathieu-Herii Possible sur Subaru remporte la victoire au Rallye Tour de Tana. Aro Kiady et Tahina complètent le podium.

Un trio Asacm sur le podium. Le quintuple champion national se rapproche du leader. L'équipage Mathieu-Herii Possible au volant d'une Subaru remonte petit à petit la pente. Le duo du club Asacm s'est hissé sur la plus haute marche du classement général de la 22e édition du Rallye Tour de Tana, comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Il a aussi remporté le trophée du groupe et de la classe M12 4RM en bouclant les dix épreuves spéciales longues de 126,70 km en 1 :38 :49,3. Ce leader de sa catégorie prend ainsi le large au classement M12.

L'équipage Aro Kiady-Elvis, également sur Subaru NF, occupe la place du dauphin et décroche la victoire du groupe-classe R4 et de la catégorie des jeunes pilotes (+02 :07,3). Le duo Tahina-Rojo Raben sur Subaru a fait un come-back réussi après une saison et trois manches d'absence.

Tahina, qui a conduit la Subaru de Fred Rabekoto, complète le podium au général (+3 :23,2). Deux équipages de la catégorie SSV se trouvent au pied du podium au classement général. Vainqueur en SSV, Ferre-Tsitom sur une Canam Maverick R est classé au quatrième rang (+3 :30,9) devant le duo Yan-Willy aux commandes d'une Canam X3 XRS (+6 :32,7).

Abandon de grosses pointures

Sixième au classement général, l'équipage Juan-Andy, qui conduit une Renault Clio RS, reste le favori du groupe-classe M11 (+9 :30,2). Pareil pour Freddy et Dis, au volant d'une Isuzu D-Max, restent eux aussi intouchables en T2M (+11 :39,4). Avec une performance en dents de scie et une série d'abandons lors des trois premières manches, le duo Olivier-Ny Anjara sur Mitsubishi Evo X finit à la fin du rallye à la 9e place (+14 :04,7), derrière Jeffy James-Gianni sur Subaru (+12 :01,8).

Ce rallye a été marqué par l'abandon de l'équipage Faniry-Mahents, au volant d'une Peugeot 208 T16 en raison d'un problème de turbo avant la 4e spéciale du samedi. Après un souci à la transmission dès la première journée, Mika et Aina sur Mitsubishi Evo X ont dû eux aussi quitter la course dimanche, cette fois suite à un souci au niveau du bras. Il reste encore deux manches à disputer cette saison, dont la cinquième et prochaine, qui se tiendra les 23, 24 et 25 octobre.

Classement final :

1-Mathieu-Herii Possible (Subaru) 1 :38 :49,32-Aro Kiady-Elvis (Subaru NF) +02 :07,33-Tahina-Rojo Raben (Subaru) +3 :23,24-Ferre-Tsitom (Canam Maverick R) +3 :30,95-Yan-Willy (Canam X3 XRS) +6 :32,76-Juan-Andy (Clio RS) +9 :30,27-Freddy-Dis (Isuzu D-Max) +11 :39,48-Jeffy James-Gianni (Subaru) +12 :01,89-Olivier-Ny Anjara (Mitsubishi Evo X) +14 :04,710-Ra-Mah-Riv Kel (DS3) +15 :54,8Serge Rasanda