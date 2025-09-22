Madagascar: Intervention 2025 - Une première participation remarquée pour le pays

Samedi soir, tous les regards malgaches étaient tournés vers la Russie, où Madagascar faisait son entrée à l'Intervision. Portés par le duo Denise et D-Lain, nos représentants se sont classés 8e sur 21 pays avec leur titre «Tiako Hanjeky».

L'attente était lourde d'émotion, samedi soir, lorsque le verdict de l'Intervision est tombé : le Vietnam, représenté par l'artiste Duc Phuc, a remporté le trophée, tandis que Madagascar terminait à une honorable 8e place avec 338 points. Pour une première participation, Denise et D-Lain ont su séduire par l'authenticité de leur duo, même si le manque de moyens techniques a pesé dans la balance face aux productions spectaculaires d'autres nations.

« Nous sommes restés nous-mêmes. Ce n'est pas seulement le trophée qui compte, mais surtout l'expérience acquise pour préparer les prochaines éditions», a déclaré Denise, après la compétition. Leur coach, Shyn, a souligné les défis rencontrés : un budget limité, une équipe réduite à cinq personnes et l'impossibilité d'investir dans les effets spéciaux, dont le coût avoisine les 10 000 dollars. « Nous avons misé sur l'émotion brute », a-t-il affirmé.

Première étape

Malgré ces contraintes, Madagascar a marqué des points sur un autre terrain : celui de la diplomatie culturelle. Durant dix jours, Denise et D-Lain se sont faits « petits ambassadeurs » de l'île, partageant la langue, les paysages et la biodiversité de la Grande Île.

Leur prestation a trouvé un écho inattendu en Russie, où leur chanson a déjà été reprise par des musiciens locaux. Si la victoire a échappé à nos couleurs, Madagascar a néanmoins décroché deux « coups de coeur » de la part de membres du jury du Kazakhstan et du Kirghizstan.

Et le soutien du public fut massif, avec des millions de vues et une vague de commentaires aux couleurs du drapeau malgache. Cette 8e place, loin d'être une défaite, sonne comme une promesse : Madagascar a désormais une voix qui porte sur la scène musicale internationale, et cette première étape ouvre la voie à des participations encore plus ambitieuses.