Madagascar: Monde des affaires - Fermeture de plusieurs filiales du groupe ETEC

22 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Une opération menée ce samedi par les forces de l'ordre dans plusieurs établissements du groupe ETEC a conduit à la fermeture immédiate de plusieurs de ses filiales à Madagascar.

Selon les informations disponibles, l'intervention aurait été déclenchée à la suite de la découverte de substances illicites dans l'un des sites du groupe. À l'issue de cette opération, la discothèque La Balançoire a été définitivement fermée. D'autres sociétés, telles qu'e-VTC by Esanandro, Beepeo, Esanandro et Etech Consulting, ont également cessé leurs activités.

Les bureaux du groupe situés dans l'immeuble Trade Tower, à Ivandry, ont été scellés, tandis qu'une perquisition a eu lieu au Mantasoa Lodge, autre propriété de l'entreprise. Les responsables du groupe reconnaissent la gravité de la situation mais indiquent être en concertation pour définir leurs prochaines démarches. Les autorités, de leur côté, n'ont pas communiqué davantage sur les motifs exacts de ces fermetures.

Des conséquences sociales et économiques

La suspension brutale des activités du groupe ETEC soulève des inquiétudes sur le plan social et économique. En cumulant les effectifs d'Etech Consulting, d'e-VTC, de Beepeo, d'Esanandro, de La Balançoire et du Mantasoa Lodge, ce sont plusieurs centaines de familles qui pourraient être directement affectées.

Fondé par l'homme d'affaires Pierre Paul Ardile, le groupe ETEC s'était progressivement diversifié, passant de l'ingénierie numérique à l'hôtellerie et aux loisirs.

