Madagascar: RN2 - Neuf semaines pour transporter les groupes de la Jirama

Pas à pas. Les usagers de la RN2 devront s'armer de patience lors du passage du convoi exceptionnel chargé d'acheminer les équipements de la centrale thermique de 105 MW d'Ambohimanambola. Des perturbations de circulation sont à prévoir.

« La circulation sera momentanément interrompue au passage du convoi. Ces coupures interviendront surtout dans les zones sensibles, notamment sur les ponts et dans les virages étroits, comme la route en S de Mandraka, où le passage simultané du porte-char avec un autre véhicule s'avère impossible », explique un responsable du ministère des Travaux publics.

Ces interruptions pourraient avoir lieu chaque week-end pendant environ deux mois. L'acheminement de Toamasina à Antananarivo s'effectuera en neuf convois, soit un par semaine, selon le planning. « Il n'est pas possible de les envoyer tous en même temps, afin de sécuriser les infrastructures routières », précise une source. Chaque voyage durera trois jours, avec une vitesse maximale de 30 km/h.

« Les chargements s'effectuent le jeudi. Le véhicule part le vendredi et s'arrête à Brickaville pour une première nuit. Le deuxième jour, le convoi circule jusqu'à Moramanga, où il passe une deuxième nuit. Le dimanche, il reprend la route et rejoint Antananarivo. Et ainsi de suite, chaque semaine, jusqu'à ce que tous les équipements soient acheminés », poursuit notre source.

Le ministre des Travaux publics, Richard Rafidison, affirme que la RN2 est désormais prête pour le transfert de ces équipements lourds. « Les contrôles effectués sur le terrain confirment la réparation des points noirs et le renforcement des ponts », a-t-il déclaré ce week-end.

Durant le transport, des engins accompagneront le convoi. « Une vérification des infrastructures sera effectuée après chaque passage », ajoute une autre source.

Le convoi exceptionnel transportera sept blocs moteurs de 70 tonnes, sept alternateurs de 64 tonnes, trois transformateurs de 50 tonnes, ainsi que d'autres équipements, depuis Toamasina jusqu'à Ambohimanambola.