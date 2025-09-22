Afrique: Football/Ligue des champions - Elgeco Plus tenu en échec par Sylver Strickers

Elgeco Plus et Sylver Strickers ont fait match nul (1-1) lors du match aller de la Ligue des champions africaine. Chaque équipe a marqué un but, Elgeco Plus en premier, Sylver Strickers en seconde période.

Pas de vainqueur au match aller. Le club champion de Madagascar en titre et sextuple vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus, a été tenu en échec un partout par le club malawite Sylver Strickers, hier, au match aller reçu par l'équipe du By-Pass dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Le match s'est déroulé hier après-midi au complexe sportif national de Côte d'Or, à Maurice.

Elgeco Plus a ouvert le score grâce au but marqué de la tête par le capitaine des Barea au championnat d'Afrique des nations, Tony Randriamanampisoa (45e). Les Malawites ont été supérieurs en possession de balle, tandis que les hommes du coach Oelison Rafanomezantsoa, dit

« Careca », se sont contentés des contre-attaques. Au moins deux occasions nettes ont été ratées en deuxième période par l'attaquant du Cosfa, Toky Niaina Rakotondraibe, meilleur buteur des Barea au CHAN. Le club multiple champion du Malawi a marqué son but de l'égalisation au retour des vestiaires, signé Andrews (54e).

Retour difficile

« Nous avons rencontré une bonne équipe avec de bons joueurs. Nous avons eu deux occasions ratées et l'équipe adverse a su en profiter pour égaliser. Les joueurs, surtout les renforts, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous ferons de notre mieux au match retour chez eux, qui ne sera pas facile vu son niveau», reconnaît le coach Careca. Appelé en renfort, le latéral droit du Fosa Juniors FC, déjà sous contrat avec le club soudanais Al-Merreikh, Nicolas Randriamanampisoa, n'a plus été aligné lors du match aller à Maurice et ne fera plus le voyage au Malawi. Le coach Careca va devoir le remplacer par un autre joueur du même poste pour le match retour.

Le match retour aura lieu au Malawi le dimanche 28 septembre. La délégation rentrera au pays ce lundi après-midi. L'équipe poursuivra sa préparation pour ce match retour au pays avant de s'envoler pour le Malawi très tôt le mercredi 24 septembre, à 2 heures du matin, et fera encore une escale à Nairobi, au Kenya.