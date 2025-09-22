Madagascar: Basketball - Apaisement des tensions entre La FMBB et les journalistes sportifs

Après la polémique née lors de la finale du championnat N1A, la Fédération malagasy de basketball (FMBB) et les journalistes sportifs ont levé les malentendus. Une rencontre, placée sous le signe de l'apaisement, organisée samedi au restaurant Y'agou à Analakely, a permis de rétablir le dialogue et de renforcer la coopération entre les deux parties.

Avec un geste d'ouverture, le président de la Fédération malagasy de basketball (FMBB), Jean Michel Ramaroson, a pris l'initiative de rencontrer les journalistes sportifs pour apaiser les tensions qui s'étaient installées depuis la finale du championnat national N1A, disputée le 14 septembre au Palais des sports Mahamasina.

Ce jour-là, plusieurs journalistes, venus couvrir l'événement, n'avaient pas trouvé de places disponibles et avaient dû s'asseoir directement sur le parquet, une situation jugée inacceptable par l'Union des journalistes sportifs de Madagascar (UJSM). Son président, Alain Rabenaivo, avait alors publié un communiqué dénonçant ces conditions de travail.

Pour tourner la page, une rencontre s'est tenue au restaurant Y'agou à Analakely, réunissant la délégation des journalistes menée par Alain Rabenaivo, et la FMBB représentée par son président, assisté du vice-président Alain Ramanarivo, du général Nina Zafisambo, manager général de la FMBB, de Pascal Rasaony de la communication et d'Onja Solonarivo, responsable du mini-basket.

Nouvelle entente

Les échanges se sont déroulés dans un esprit constructif, chaque camp exposant son point de vue. « En mon nom personnel et en tant que président de la FMBB, je présente nos sincères excuses à l'adresse des journalistes », a déclaré Jean Michel Ramaroson.

Il a reconnu que l'affluence exceptionnelle avait débordé l'organisation, avant de promettre que de tels incidents ne se reproduiraient plus. « Ce n'est pas dans l'intérêt du basketball ni du sport malgache d'avoir les médias comme des ennemis. Nous sommes faits pour travailler ensemble », a-t-il ajouté.

De son côté, Alain Rabenaivo a souligné que la démarche de l'UJSM visait avant tout à interpeller. « Ce n'est pas digne du sport malgache de voir des journalistes dans une telle situation en faisant leur travail. Mais désormais, tout est bien qui finit bien, et espérons que cela ne se reproduira pas », a-t-il conclu.

Cette réconciliation ouvre la voie à une nouvelle entente et une meilleure collaboration entre la FMBB et les médias, acteurs indispensables à la promotion du basketball à Madagascar.