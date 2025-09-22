Madagascar: Rugby à XV - Le CEA réussit son baptême du feu

Le Club Étoile d'Andranomanalina, pour son premier match en élite fédérale 1 du championnat de Madagascar première division masculine « XXL TOP 12 », a réussi son coup. Il s'est imposé sur le score de 45-15 au stade Makis d'Andohatapenaka dimanche. Un succès net, abouti, qui assoit d'entrée son statut d'outsider crédible.

L'arbitre central avait à peine donné le coup d'envoi, à 15h10, que les intentions du CEA étaient déjà claires. Mahavy, en réussite face aux perches, ouvrait le score sur pénalité (3-0, 5e), puis doublait la mise quelques minutes plus tard (6-0, 14e).

La domination du CEA se concrétise à la 21e minute avec un premier essai transformé, 13-0, qui fait chavirer les supporters venus en nombre. TAM Anosibe parvenait à réduire l'écart grâce à un coup de pied de pénalité, 3-13, 26e, mais cela ne changeait rien à la physionomie de la rencontre : le promu dictait le tempo, enchaînait les temps de jeu et gagnait les duels.

À la 37e minute, une nouvelle pénalité portait le score à 16-3, avant que Jean Yves n'assomme littéralement la défense adverse. L'ailier réalisait une course de plus de 45 mètres, pleine de puissance et d'agilité, pour inscrire l'un des plus beaux essais de ce début de championnat, 21-3, 36e. À la pause, TAM accusait un retard conséquent, submergé dans l'engagement et dans la vitesse des attaques adverses.

Le retour des vestiaires voyait TAM Anosibe se réveiller. Piqués dans leur orgueil, les joueurs d'Anosibe se montrent plus incisifs dans les phases de conquête. Ils réduisent l'écart grâce à un premier essai transformé (10-26, 46e), avant de revenir à 15-26 à la 66e minute, profitant d'une mêlée bien négociée et d'un ballon porté jusqu'à l'en-but.

Jean Yves, l'homme du match

Le match semblait alors relancé, mais c'était sans compter sur la détermination des joueurs du CEA. Leur collectif, bien huilé, reprenait les rênes de la partie. Jean Yves, encore lui, surgissait une nouvelle fois à la 72e minute pour signer un doublé et ramener la sérénité dans les rangs des Andranomanalina (31-15). Le score final, 45-15, traduisait la supériorité claire du nouveau venu face à un TAM Anosibe courageux mais dépassé.

Dans cette victoire, un homme s'est particulièrement distingué : Jean Yves. L'ailier du CEA a dynamité la défense adverse par ses courses et ses accélérations fulgurantes. Auteur d'un doublé et d'un travail constant dans les relances, il incarne la nouvelle dynamique du Club Étoile d'Andranomanalina.

Charles Ranaivoson, dit Kavia, membre du staff du CEA, a donné son avis après le match : « C'est le premier match dans le championnat national XXL TOP 12. C'est aussi la première rencontre officielle avec les nouveaux joueurs qui sont venus renforcer l'effectif existant. C'est prometteur pour la suite de la compétition. »

Quant à Maminirina, joueur de TAM, son constat est clair : « Nous avons commis trop d'erreurs et nous avons du mal à suivre le rythme imposé par nos adversaires. En seconde période, nous avons réagi, mais les cartons jaunes nous ont pénalisés. »