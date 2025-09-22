Madagascar: Basketball 3X3/Alley Oop 2025 - La GNBC senior dames sort victorieuse

La 7e édition du tournoi Alley Oop a transformé le Parvis d'Analakely en véritable temple du basketball de rue. Durant deux jours intenses, près de 95 équipes, soit 380 basketteuses et basketteurs, ont vibré au rythme du 3x3, sous l'impulsion conjointe de la RDJ et de la Fédération malgache de basketball. Chez les seniors open, la GNBC dames et JJAJ hommes sont champions de l'édition 2025.

Tout au long du week-end, les trois terrains dressés sur le Parvis ont offert un spectacle digne des plus grandes scènes urbaines. Cris, musique et applaudissements ont rythmé chaque rencontre, confirmant le statut de l'Alley Oop comme rendez-vous incontournable du basket de rue.

Chez les U23 garçons, les Predators ont fait parler leur puissance et leur sang-froid en finale. Opposés aux Cousins, ils ont eu le dernier mot au terme d'une partie serrée (18-15). Du côté des filles de la même catégorie, l'ASSM s'est imposée face aux Warriors (13-11), grâce à une défense intraitable dans les dernières minutes.

Un laboratoire pour l'avenir

La catégorie seniors dames n'a pas déçu non plus, avec une opposition indécise jusqu'à la fin. La GNBC a arraché la victoire contre l'ASB O sur la plus petite des marges (13-12). Chez les seniors hommes, l'équipe de JJAJ, avec l'expérimenté John et Aziz, a dominé facilement l'équipe des Requins sur le score de 21-17.

En U17 filles, Pintade s'est montrée plus disciplinée que l'équipe d'Alta et a triomphé 10-6. Quant aux garçons, l'équipe de MTB1 a dominé «Noana Be» après une rencontre haletante (14-12).

Au-delà des résultats sportifs, cette édition a confirmé l'engouement croissant pour le basketball 3x3 à Madagascar. L'ambiance festive du centre-ville, l'implication des jeunes et la diversité des équipes ont séduit aussi bien les spectateurs que les organisateurs.

Tahiana Rasolojaona, PDG de la RDJ et principal artisan du tournoi, ne cachait pas sa satisfaction : « Le message est passé et c'est une occasion de découvrir de nouvelles générations pour l'avenir du basketball 3x3. C'est une discipline que nos joueuses et joueurs maîtrisent bien. L'idée de décentraliser ce type d'événement en dehors d'Antananarivo est envisageable, mais elle nécessite de gros investissements. Nous lançons un appel aux sponsors pour rendre ce projet possible.»

Avec ce week-end réussi, Alley Oop 2025 s'inscrit comme un tremplin pour la jeunesse et un laboratoire d'idées pour l'avenir du basketball malgache.

Un incident lors du lancement de l'Alley Oop

La 7e édition du tournoi de basketball de rue Alley Oop 2025 s'est déroulée sur deux jours, samedi et dimanche, au Parvis d'Analakely. La première journée, marquée par une forte participation, a toutefois connu un petit incident vite maîtrisé sans nuire à la suite de la compétition.Près de 95 équipes, soit 380 joueuses et joueurs, ont pris part au coup d'envoi de l'Alley Oop, réparties sur trois terrains aménagés pour l'occasion.

L'ambiance festive a été brièvement interrompue par un coup de vent qui a fait tomber deux structures supportant des éclairages. Un membre de l'équipe organisatrice a été touché, subissant des blessures légères.Tahiana Rasolojaona, PDG de RDJ et principal organisateur, a tenu à rassurer le public : « Oui, suite à un coup de vent, deux ponts supportant des éclairages sont tombés, occasionnant des blessures légères.

La victime, issue du personnel, a reçu des soins appropriés à l'hôpital. Plus de peur que de mal», a-t-il expliqué.Malgré cet incident isolé, la compétition a pu se poursuivre normalement et l'engouement des spectateurs n'a pas faibli.Donné Raherinjatovo